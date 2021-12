JoSePan tuoreen puheenjohtajan pyrkimyksenä on pitää seuran toiminta kaikissa lajeissa aktiivisena erityisesti junioripuolella

Joutsan Seudun Pallolle valittiin joulukuussa pidetyssä vuosikokouksessa uusi puheenjohtaja. Kaksi vuotta JoSePaa luotsanneen Jarmo Keihäsniemen saappaisiin astui 40-vuotias syntyperäinen joutsalainen Tuukka Hentinen. Hentisen polku seurassa alkoi jo junnuikäisenä.

– Treenasin jalkapalloa, mutta ikinä en pelannut sarjassa. Lentopallotoimintaa ei silloin ollut minun ikäryhmälleni, joten treenasin talvisin JoSePan naisten kanssa. Noin 16-vuotiaana aloitin pelaamaan miesten lentopallojoukkueessa, jossa pelasin kahdessa eri vaiheessa 2-sarjaa, muistelee Hentinen.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Hentinen pelasi armeijaikään asti, jonka jälkeen rakennustekniikan opinnot veivät miehen Tampereelle. Vuonna 2007 Hentinen palasi JoSePaan pelaamaan, ja siitä eteenpäin lentopallotoimintaa ja sen varainhankintaa tuli enemmän tai vähemmän avustettua. Ihan viimeisimpinä kausina ennen lentopallotoiminnan väliaikaista alasajoa Hentinen toimi 2-sarjajoukkueen pelaajavalmentajana sekä yhteyshenkilonä.

Hentisen monipuolinen harrastaminen näkyy jo pelkästään JoSePan sisällä. Jalkapallo, lentopallo ja pesäpallo ovat kaikki olleet lajeja, joita Hentinen on harrastanut useampia vuosia. Ohjaajataustaa löytyy pesäpallokoulusta ja syksystä 2018 lähtien Hentinen on valmentanut lentopallojunioreita.

Johtokunnassa Hentinen on ollut mukana pari vuotta, jota tosin oli säestänyt jo useamman vuoden houkuttelu johtokuntaan lentopallovalmennuksen ohella. Tuore puheenjohtaja on uudesta pestistä mielissään.

– Lyhyesti sanottuna tuntuu hyvältä ottaa tämä paikka. Seuran toiminta on hyvin raiteillaan ja käytännön asiat pyörivät hyvin, kiteyttää Hentinen.

Seuratoiminnassa parhaaksi asiaksi Hentinen nostaa yhdessä toimimisen. Hän näkee, että kaikilla on toiminnassa pyrkimyksenä auttaa sekä edistää työtä seuran hyväksi.

– On mukava nähdä iloisia pieniä harrastuksissa ja peleissä, mutta toisaalta on kannustavaa nähdä kehitys aikuissarjoihin asti, toteaa Hentinen.

Puheenjohtajan mukaan seuratyössä parasta on yhdessä tekeminen.

Puheenjohtajan näkemyksen perusteella Joutsassa seuratoiminta on todella aktiivista ja hyvin hoidettua. Kuitenkin yksi iso haaste seuratoiminnassa on ketjun ylläpitäminen junioriharrastajasta aikuisharrastajaksi. Erityisesti junioriurheilun joukkuelajeissa ikäryhmien pienuus aiheuttaa ongelmia saada riittävän kokoisia ryhmiä. Hentisen mielestä seurojen toimintaa tulisi laajentaa siten, että harrastajia tulisi alueellisesti useista lähikunnista.

– Aikuisryhmiin ja joukkueisiin pelaajien saamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että junioritoiminta on niin laadukasta, että sieltä on pelaajien mahdollista nousta niin sanotusti edustukseen. Viimeistään lukion jälkeen monen tie vie toiselle paikkakunnalle, ainakin väliaikaisesti. Seurat toivottavasti laadukkailla harrastusmahdollisuuksillaan edesauttavat aktiivisia opinnoistaan valmistuneita urheiluhenkisiä henkilöitä tai perheitä, että he palaisivat Joutsaan tai lähikuntiin, pähkäilee Hentinen.

Toinen haaste on taloudelliset rajallisuudet. Pieni talousalue ja useat eri seurat kilpailevat samoista sponsorirahoista. Korona on vaikuttanut junioritoimintaan vähemmän, mutta esimerkiksi Futsal-liigajoukkueen kotiotteluiden katsojamäärä on laskenut merkittävästi koronan takia ja vaikuttaa sitä kautta seuran talouteen.

Hentisellä on kuitenkin selkeitä visioita seuran tulevaisuuden suhteen.

– JoSePa toimii ja tulee toimimaan kasvattajaseurana, joka mahdollistaa kaikille nuorille seuran eri lajien harrastamisen, mutta mahdollistaa myös hyvin kilpailullisen harjoittelun. Ensisijainen pyrkimys on pitää seuran toiminta kaikissa lajeissa aktiivisena junioripuolella. Lisäksi seuran tulee tarjota näihin lajeihin aikuisliikuntapuolelle niin sanottua höntsä-toimintaa. Jalkapallon ja futsalin puolelta löytyy näitä kaikkia. Sulkapallossa ja frisbeegolfissa on tällä hetkellä vain aikuisharrastustoimintaa, summaa Hentinen.

Entäs sitten miesten Futsal-liigajoukkue? Hentisen mukaan miesten futsal-liigatoiminnan toimintaedellytyksenä on oma laadukas juniorituotanto, josta saadaan uusia liigapelaajia. Toiminnan jatkuvuuden ja kiinnostavuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää, että pelaajista ainakin tietty osa, mieluusti iso, on paikallisia. Jos tähän pystytään, niin edellytykset liigassa jatkamiseen on olemassa.

– Kotiyleisö ja sen luoma tunnelma ja kannustus on kuitenkin JoSePalle ollut se voittojen takuu! Uskon että taloudellisesti seura pystyy hyvinkin liigatoimintaa pyörittämään, painottaa Hentinen.

Hentinen lähettää terveisiä kaikille, että aktiivisia lapsia, vanhempia sekä muita toimijoita tarvitaan mukaan joukkoon.

Lopuksi vielä puheenjohtajan yksi mieleenpainuva pelimuisto:

– Mieleenpainuvin kotipelimuisto on Pieksämäkeä vastaan. Jouduimme lähtemään peliin yhtä 2-sarjalohkon parasta joukkuetta vastaan kuudella pelaajalla ja aika moni pelaaja joutui pelaamaan muulla kuin omalla pelipaikallaan. Hakkurin paikalle asetettiin yksi liberoista ja otteluhan jouduttiin pelaamaan ilman liberoa, kun ei ollut kuin kuusi pelaajaa mukana. Tiukan väännön jälkeen ottelu kuitenkin, kaikkien yllätykseksi, voitettiin ja rakas vihollinen saatettiin vanhasta lukion salista kotiin ilman pisteitä, naurahtaa Hentinen.

Jonna Keihäsniemi

Tuukka Hentinen otti JoSePan puheejohtajan pestin hyvillä mielin vastaan.