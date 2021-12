Flanelsin syyskauden raportti

Intersport-liiga 2012

Suurin osa 2011–2013-ryhmästä pelaa kilpaa Intersport-liigan turnauksissa Keski-Suomen alueella. Sarjan peliaika on 2 x 15 minuuttia, neljä kenttäpelaajaa ja pelissä pelataan 1,5 minuutin vaihtoja. Meillä on pelaajia yhteensä 20, joten porukka jaetaan kahteen joukkueeseen joka turnaukseen. Korona on edelleen tuonut omat haasteensa tälläkin kaudella, mutta syksy on pääsääntöisesti menty melko normaalisti.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Tasoerot meidän joukkueemme sisällä ovat isot ja joukkueiden jako onkin osoittautunut omaksi taiteenlajikseen. Kaikkien taidot ovat kuitenkin menneet kovasti eteenpäin ja ajoittain kentällä näkyy tasapainoista tekemistä koko joukkueelta. Kaikille on annettu tasaisesti peliaikaa ja tekeminen on lapsista hauskaa. Tämä onkin se harrastamisen pääasia! Tällä kaudella on näkynyt vastustajien lisäämä harjoitteluaika; osa harjoittelee jopa kolme kertaa viikossa meidän yhtä harjoituskertaamme vastaan. Voittoja ei ole syyskaudella vielä tullut, mutta monta peliä on hävitty harmillisen niukasti.

Viikko sitten sunnuntaina pelatussa syksyn viimeisessä turnauksessa nähtiin kaikkien kausien parasta peliä! Neljästä pelistä kolme päättyi kirvelevään yhden maalin tappioon. Hyvät syötöt, pelinrakentelu, oikea-aikainen puhe kentällä ja iso taistelutahto. Näitä on harjoiteltu monta vuotta ja nämä asiat näkyivät syksyn viimeisessä turnauksessa kentällä. Valmennus oli niin ylpeä pelaajista! Nämä ovat niitä asioita, joiden avulla pärjätään jatkossa peleissä.

Näissä peleissä usein yksi pelaaja saattaa tehdä paljon maaleja mutta sillä pelillä ei pärjää, kun ikää tulee enemmän, vaan tarvitaan koko joukkueen yhteispeliä. Tämä onkin ollut valmennuksen tähtäimessä kaikkina näinä vuosina, yhtenäinen joukkue. Keskittymisen puute on ollut iso ongelma koko kauden peleissä ja harjoituksissa. Viimeisessä turnauksessa tämä ongelma isolta osin selätettiin ja tulos näkyi pelin laadussa. Maalivahdit olivat loistavassa vireessä ja hoitivat oman rankan osuutensa hienosti. Molemmat pelasivat kentällä kaksi peliä ja kaksi peliä maalissa. Valmennuksellekin hankalasti kaikki neljä peliä ovat usein peräkkäin ja vanhemmat ovatkin isossa roolissa näissä turnauksissa. Kannustamisen ja väliajalla rauhoittelun lisäksi osa on onneksi auttanut meitä lämmittelyiden ynnä muiden pitämisessä, kiitos myös vanhemmille.

Porukka jää nyt joulutauolle. Ensi vuonna suunnitelmissa on jatkaa jo aloitettuja erillisiä maalivahtiharjoituksia ja lisäharjoituskertoja. Kevätkaudelle lähdetään toivottavasti jatkamaan samoilla fiiliksillä kuin viimeisessä turnauksessa. Keskittyneenä, toteuttaen harjoiteltuja asioita ja taistelutahtoa uhkuen.

Valmentajat Marja, Kari ja Vesa

Flanelsin junnut pelasivat Intersport-liigan 2012-syntyneiden sarjan kotiturnauksensa syyskuussa.

Flanels P14

2007–2010-syntyneiden poikien joukkue pelaa tällä kaudella Kaakkois-Suomen P14- kilpasarjassa. Joukkue oli ilmoitettu haastajasarjaan, mutta kyseiseen sarjaan ei tullut tarpeeksi ilmoittautumisia, joten tällä kaudella haastaja- sekä kilpajoukkueet ovat kaikki samassa sarjassa. Haastajasarja oli ennakoitua tasoamme vastaava, sillä joukkueessamme nuorimmat pelaajat ovat 10–11-vuotiaita. Eli kilpasarjaan lähdimme todellisina haastajina.

Tämän kautemme tavoitteena on edelleen ollut kehittää vahvasti yksilötaitoja. Peli kuin peli on palloa hallittava ja osattava käsitellä. Valmennustiimimme Jussi Seppälä on keskittynyt yksiötaitojen valmennukseen ja kehitys on ollut huimaa. Syöttötekniikka ja tarkkuus on nyt hyvällä tasolla ja laukausten laatu ja variaatiot ovat kehittyneet. Erityinen huomio on kiinnitetty kanttilaukausten kehitykseen, kuten varmasti jokainen maajoukkueiden pelejä seurannut saattoi huomata, miten monet maaleista tehtiin kanteilla.

Oma roolini valmennuksessa on joukkuetaitojen kehittäminen sekä keskittymisen merkityksen korostaminen niin harjoituksissa kuin peleissä. Olemme aloittaneet tiiviisti harjoittelemaan liikkeen, syötön ja laukausten oikea aikaista ja älykästä ajoittamista perinteisellä ”PP” harjoituksella. Salivuorojen niukkuuden takia peliämme kehitetään vaiheittain. Syyskauden suurimmat panokset olivat puolustuspelaamisessa ja pelin avauksessa sekä karvauspelaamisen perusteissa.

Yhtenä keskeisempänä tekijänä salibandyssä on maalivahtipelaaminen. Joukkueemme maalivahti Ahti Soisalo on erityisesti tällä kaudella kehittynyt niin fyysisesti, taidollisesti kuin henkisesti maalivahdiksi, jonka suoritus parhaillaan on jo aivan sarjan huipputasoa. Samoin hyökkääjistä ja puolustajista on kehittynyt yksilöitä, jotka ovat sarjan huippujen tasolla. Myös nuoremmat pelaajamme olisivat varmasti oman ikäisten sarjoissaan korkealla tasolla, sillä pärjäävät he jo nyt fyysisesti isompia vastustajia vastaan kiitettävästi.

Tämä on joukkue isolla J:llä. Olemme viimeisen kuukauden aikana saaneet huomata, miten hyvin keskittynyt joukkue ottaa isoja askeleita pelin ja taitojen kehittymisen kautta. Joukkueen sisällä arvostetaan jokaisen panosta tekemiseen. Alkusarjassa suurimpia tuloksellisia onnistumisia ovat 5–5 tasapeli Lappeenrannan Saipaa vastaan sekä 3–8 voitto JPS 75 joukkueesta.

Pelaajapolut ovat pitkiä samoin, joukkueen tarinan rakentuminen kohti menestystä vaatii huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Tuloksellinen menestyminen tulee, kunhan aika on sille kypsä. Tämän alkukauden näyttöjen osalta voidaan sanoa, että kevätkaudelta voi jo odottaa paljon sekä erityisesti tulevilta kausilta.

Päävalmentaja Pekka Huikko

2007-2010-syntyneiden poikien joukkue on kerryttänyt kokemusta syyskaudella aluesarjan yhdistetyssä kilpa- ja haastajasarjassa.

Naiset

Joukkue siirtyy joulutauolle parantelemaan vammoja ja juonimaan uusia kuvioita sarjakakkosena. Edellä ainoastaan Jyväskylän Happee, joka ei ole vielä kokenut pistemenetystä pelaamissaan kymmenessä ottelussa. Saman verran pelattuja otteluita on myös Flanelsilla, joista on kertynyt seitsemän voittoa, yksi tasapeli ja kaksi tappiota. Tähän valmennus on muutamaa kauneusvirhettä lukuun ottamatta tyytyväinen.

Joukkue on esiintynyt yhteisistä harjoitusmääristä huolimatta edukseen turnauksissa. Uudet pelaajat ovat löytäneet paikkansa rosterista ja ennen kaikkea joukkueen roolitus on hyvässä tasapainossa. Mirka Pölkin syyskausi on ollut erinomainen, josta palkkiona paikka sarjan pistepörssin kärkinimenä (14 maalia+4 syöttöä= 18 pistettä). Myös muu kokenut kaarti on onnistunut pelillisesti hyvin ja myös junioripelaajat kantavat vastuunsa esimerkillisesti. Muuramen turnaus oli valmentajaan silmin katsottuna sitä, mitä on jo pitkään peräänkuulutettu eli pallokontrolliin perustuvaa, rakentavaa pelaamista. Puolustaminen viisikkona on edelleen joukkueen vahvuus ja siihen on saatu viime aikoina yhdistettyä myös enemmän uskallusta pallollisena. Kevätauringon paistaessa on tavattu olla parhaimmillaan, joten uskallan ennustaa laadukasta pelaamista kevätkaudella.

Valmentaja Vesa Kuurne

Naisten joukkue suuntaa kevätkierrokselle aivan sarjakärjen tuntumassa.

Miehet

Flanelsin miesten vitosdivarikausi on edennyt puoliväliin tasaisen aaltomaisesti. Kausi alkoi kahdella niukalla tappiolla Hankasalmella, joita seurasi kaksi hienoa voittoa Jyväskylässä. Toiselta Jyväskylän reissulta lähdettiin jälleen tyhjin käsin kotiin, mutta kotiturnauksesta kairattiin voitot molemmista peleistä. Saldona siis kahdeksan pistettä yhtä monesta ottelusta ja sarjataulukossa paikka aivan kärjen takana.

Useampi loukkaantuminen yhdessä muiden elämisen kiireiden kanssa ovat kaventaneet joukkueen kokoonpanoa tällä kaudella ennennäkemättömällä tavalla. Peliaikaa on täten itse kukin saanut tarpeeksi, eikä ketään ole tarvinnut pakottaa vaihtoon. Taitava ja kokenut joukkue on näyttänyt pystyvänsä voittamaan myös tällaiset haasteet ja taistellut jokaisessa ottelussa tiukasti voitosta. Mielellämme otamme myös uusia pelaajia mukaan joukkueeseen.

Valmentaja Ilari Suuronen