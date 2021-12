Vekkulan piha-alueelle rakennetaan toivottua aitaa

Joutsan kunta rakentaa parhaillaan syksyllä avatun uuden varhaiskasvatusyksikön Vekkulan pihaan toivottua aitaa. Kuntalassa toimivan Vekkulan pihan turvallisuus on herättänyt aitaamattomuuden takia huolta yksikössä olevien lasten perheissä, ja myös työntekijät ovat vieneet kuntaan viestiä siitä, että vilkasliikenteisen Jousitien läheisyydessä sijaitsevan yksikön piha-alueelle pitäisi saada aita.

Pihan turvallisuustilannetta on korjannut aiemmin hieman se, että pihapiirissä olevan vanhan varastorakennuksen päätyyn on tehty vapaaehtoisvoimin pieni aitaus, jotta lasten ulkoleikeistä saataisiin edes hieman turvallisempia. Käytännössä leikkialueelle kuljetaan kuitenkin aitaamattoman piha-alueen halki samaan aikaan, kun piha toimii parkkipaikkana ja hoitopaikan ulko-ovelta on vain pieni pyräys Jousitielle.

Lasten ulkoilu on edellyttänyt Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan työntekijöiltä tarkkaa suunnittelua etukäteen.

– Ulkoilussa kahden työntekijän pitää tarkkaan suunnitella, miten lapset puetaan ja viedään pihassa olevalle aidatulle leikkialueelle. Tätä olemme pitäneet tärkeänä, vaikka toki tiedämme, että kyseessä on tilapäinen ratkaisu, sanoo Sirkka.

Varhaiskasvatuksen tarve ja sen myötä myös toimitilojen tarve on lisääntynyt Joutsassa, ja juuri tästä syystä Vekkulakin avattiin. Tilakysymykseen haetaan ratkaisua ensi vuoden aikana muuttamalla Kirkkokankaan entinen palvelutalo varhaiskasvatuksen tarpeisiin sopivaksi, jolloin Varalan ja Vekkulan yksiköt voidaan yhdistää sinne, ja nykyisellä lapsimäärällä epäkäytännölliseksi ja ahtaaksi katsottu Koivukummun yksikkö saadaan väljemmäksi.

Vekkulan pihan nykytilannetta ajatellen Kirkkokankaan ratkaisun odottaminen venyisi kuitenkin liian pitkälle, eikä kunnassa aiota Mika Sirkan mukaan odottaa tilanteen ratkeamista sinne asti. Siksi Vekkulan piha-alueella on jo ryhdytty aidanrakennuspuuhiin.

Tarja Kuikka