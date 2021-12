Valoa pimeyteen – katso kuvakooste pihojen jouluvaloista

Joulun alla monessa kodissa viritellään pihalle tai parvekkeelle jouluvaloja omaksi iloksi. Samalla kun valot ilahduttavat talon omaa väkeä, on niistä usein iloa myös sivullisille. Oheiseen kuvakoosteeseen on poimittu muutamia seudun joulunalusaikaan valaistuja pihoja tai osia niistä. Kolme kuvista on otettu Jousitiellä, yksi Tammijärvellä.

Valaistuja kohteita pitkälti yli 10

Tammijärvellä Leena Salosen pihassa (kuva yllä) on joulun aikaan esimerkiksi puihin kiinnitettyä valonauhaa, omenapuun oksalla roikkuvat valuvat valot, muutamia valohahmoja sekä talon seinään ja kattoon heijastettuja projektorivaloja. Valaistuja kohteita on pitkälti yli kymmenen, ja valoa on lämpimän- ja kirkkaansävyistä sekä sinistä.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Ensimmäiset valot Salonen sytyttää marraskuussa ja pikkuhiljaa joulua kohti valoja syttyy lisää. Pian joulun jälkeen niitä taas vähennetään. Salonen laittaa valoja omaksi piristykseksi.

– Tykkään tällaisista valoista. Ihan tulee iltasellakin lähdettyä tähän kävelemään ja katselemaan. Ja sitten sisällä ainoastaan kun katsoo jotain ja kutoo, niin on kohdevalo, mutta muuten on sellaiset himmeät valot, että sisälle näkee näitä ulkovaloja. Ja samaten on ihan kiva, kun jotkut aina sanoo, että kivat valot. Hyvä, jos joku toinenkin tykkää.

Erkki ja Tiina Heiskan valaistu kasvihuone.

Valopuu valaisee kasvihuoneen

Erkki ja Tiina Heiskan kotipihassa on valaistu kasvihuone, jonka valonlähde jää kasvihuoneen sameiden seinien ansiosta ulkoapäin arvoitukseksi. Sisällä kasvihuoneessa on Erkki Heiskan mukaan valopuu, jossa on 200 pientä valopistettä – samanlainen, jollainen Heiskoilla on muuallakin tontillaan.

Idean kasvihuoneen valaisemisesta Erkki Heiska sai nähdessään jonkun toisen tekemän samanlaisen valaistun kasvihuoneen.

– Tämä toinen oli valaistu vaan värivaloissa ja se ei minun mielestä oikein istunut, niin minä laitoin kasvihuoneeseen yksiväriset, kertoo Heiska.

Heiskojen pihassa pimeän ajan valot syttyvät yleensä pyhäinmiesten päivän aikoihin. Ympärivuorokautisesti niitä ei polteta, vaan ne palavat ajastettuina. Kokonaan valot sammutetaan yleensä loppiaisen jälkeen.

Marko Pynnösen tontilla on valaistu muun muassa pihan iso koivu.

Pynnösen valot tuskin jäävät ohikulkijoilta huomaamatta

Marko Pynnösen jouluvalot tuskin jäävät ohikulkijoilta huomaamatta, sillä Pynnösen tontilla on kierretty valonauhaa esimerkiksi tonttia reunustavalle aidalle sekä ison pihakoivun runkoon ja oksiin. Talon isäntä veikkailee, että kaikkiaan valonauhaa lienee pihassa jo 750 metriä.

– Innostus alkoi käytännössä siitä, kun leditekniikat tuli näihin valoihin. Me innostuttiin niitä hankkimaan ja sitten niitä on innostuttu hankkimaan lisää. Puuidea tuli vähän vahingossa, mutta on sitten innostuttu siitä lisää ja käytetty jo Jokitan palveluja siinä, että on päästy ylemmäs ja ylemmäs puussa, Pynnönen sanoo viitaten viimeksi mainitulla siihen, että valonauhaa on kierretty koivussa jo korkealle.

Aija ja Timo Kakko ovat viritelleet kotipihallaan valoja muun muassa paviljongin koristeeksi.

Kaamosvalot syttyvät Kakkojen kotipihalla jo loppusyksystä

Aija ja Timo Kakon pihalla on useita kaamos- ja jouluvaloja, muun muassa talon parvekkeella, pihakuusessa, paviljongissa ja pienessä tuulimyllyssä. Ensimmäiset valot – nimenomaan kaamosvalot – syttyvät Kakkojen pihalla loppusyksyn pimeinä iltoina ja joulun lähestyessä valoja lisätään. Joulun tullen pihalla valaistaan esimerkiksi talon vieressä oleva kuusi, jonka valot saavat olla päällä joulun aikaan kellon ympäri.

Kakoilla on ollut tapana laittaa kaamos- ja jouluvaloja siitä saakka, kun he kahdeksan vuotta sitten muuttivat nykyiseen kotiinsa.

– Se on asteittain lisääntynyt se tarve sitä mukaa, kun on tuntunut, että täällä on vieläkin pimeää. Kaupungissa kun asuttiin 18 vuotta, niin ei siinä ollut tarvetta.

Tarja Kuikka