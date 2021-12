Rattijuopumusepäily Jousitiellä

Vuonna 1974 syntyneen joutsalaismiehen epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen Joutsassa viime keskiviikkona. Poliisi tarkasti henkilöautolla Jousitiellä liikkeellä olleen miehen ajokunnon, ja tälle tehty puhalluskoe osoitti 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, mikä vastaa promilleissa karkeasti arvioiden noin kaksinkertaista lukua.

Lain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen esimerkiksi silloin, jos hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 0,5 promillea, tai hänellä on litrassa uloshengitysilmaa vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia. Joutsalaismiehen tapauksessa verikokeen tulos ratkaisee, mikä varsinainen promillemäärä miehen veressä on ollut, eli onko hän syyllistynyt rattijuopumukseen vai ei. On mahdollista, että promillemäärä jää alle 0,5 promillen.

Toistaiseksi miestä kuitenkin epäillään rattijuopumuksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Miehellä ei ollut tapahtumahetkellä voimassa olevaa ajokorttia.