Pääkirjoitus: Kokoontumisen paine on ollut kova

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustila on näkynyt monella tapaa. Yksi näin joulun alla Joutsan seutukunnallakin esille tullut ilmiö on ihmisten yhdessäolon paineen purkautuminen. Harvana vuonna on nähty esimerkiksi näin montaa joulunajan musiikkitapahtumaa. Valitettavasti näyttää siltä, että niitä kaikkia ei saada järjestettyä suunnitelmien mukaan, mutta poikkeusjärjestelyillä kuitenkin.

Tämä konserttiruuhka kertoo siitä, että ihmisillä on luontainen tarve kokoontua yhteen muun muassa musiikin merkeissä. Konsertit ovat tärkeitä niin paikallisille esiintyjille kuin heidän paikalliselle yleisölleen. Tänä vuonna joulukonserteissa taidetaan nähdä kaikkia korona-ajan versioita: osa saatiin järjestettyä normaalisti, osassa käytetään koronapassia ja ainakin yksi konsertti tullaan striimaamaan suorana verkkolähetyksenä ilman paikalla olevaa yleisöä.

Koronapassi on sinänsä mainio keksintö ja mahdollistaa monien tapahtumien järjestämisen lähes normaalisti. Ongelmana saattaa olla se, että kaikki eivät osaa tai halua sitä hankkia käyttöönsä. Tähän ongelmaan voitaisiin pohtia ratkaisuja kuntienkin taholta. Kansalaisille tarjotaan nykyään monenlaista digiapua, joten ehkäpä jelppiä olisi syytä antaa myös koronapassin hankinnassa.

