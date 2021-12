Kokoontumista rajoitetaan taas – osalla toimijoista koronapassi käytössä

Koronaviruspandemian pahennuttua Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on taas voimassa sisätiloja koskeva kokoontumisrajoitus. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman, itsenäisyyspäivänä voimaan astuneen määräyksen mukaan sairaanhoitopiirin alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä tammikuun 5. päivään asti.

Rajoituksilla halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen sekä mahdollistaa joulun ajan tapahtumien toteutuminen terveysturvallisesti.

Vaihtoehtona kokoontumisrajoituksille toiminnanharjoittajat voivat ottaa käyttöön EU:n sähköisen koronatodistuksen eli niin sanotun koronapassin, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi koronapassia edellyttää, vaan niissä rajoituksia on noudatettava.

Joutsassakin jotkut toimijat ovat ottaneet koronapassin käyttöön. Esimerkiksi Ravintola Kellariin pääsee kello 17 jälkeen sisään vain koronapassia näyttämällä. Kellarille passin käyttöönotto tarkoittaa sitä, että toiminta voidaan järjestää muuten normaalisti – tosin yrittäjä Visa-Matti Kuitusen mukaan ravintolan aukioloaikoja supistetaan joka tapauksessa hieman, sillä ravintolassa on huomattu, ettei etenkään nuoremmilla asiakkailla ole koronapasseja.

Passittomien käännyttäminen ovelta on kirvoittanut Kuitusen mukaan asiakkailta jonkin verran kritiikkiä, mutta siihen ei ole ravintolan taholta otettu sen enempää kantaa.

– Ollaan vaan sanottu, että me noudatetaan valtiovallan ohjeita, ja jos haluaa valittaa, niin valitukset voi käydä tekemässä suoraan Arkadianmäelle. Minkäs me mahdetaan, sanoo Kuitunen.

Huttulassa koronapassia ei ole toimitusjohtaja Jaakko Ikosen mukaan toistaiseksi otettu käyttöön, koska anniskelu ei ole yrityksen päätoimialaa.

– Kahvio ja ruokamyynti kattaa lähes koko liikevaihtomme, joten lopetamme anniskelun määräysten mukaan kello 17. Asiakaspaikoista on käytössä 50–75 prosenttia osastoittain, muuten rajoitukset eivät vaikuta liikenneaseman toimintaan, Ikonen kertoo Huttulan osalta.

Paikallisissa urheiluseuroissa koronapassin käyttöönotosta peleissä on keskusteltu, ja ainakin futsalin parissa passia tultaneen vuodenvaihteen jälkeen myös käyttämään.

– Kyllä seuraava liigapeli kun on, niin on tarkoitus ottaa se käyttöön, kertoo seuran puheenjohtaja Jarmo Keihäsniemi.

Myös osassa Joutsan seurakunnan tilaisuuksia koronapassi on käytössä, ei kuitenkaan kaikessa toiminnassa. Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan muussa tavanomaisessa toiminnassa – siis hartauksissa, rippikoulussa ja diakoniaruokailussa – koronapassi ei ole käytössä, vaan niiden kokoontujamääriä rajoitetaan.

Jos näihin tilaisuuksiin osallistuu yli 50 henkeä, tilaisuuteen voidaan ottaa asiasta seurakunnan taholta tiedottaneen kirkkoherra Tuula Leppämäen mukaan enintään yksi kolmasosa tilaan hyväksytystä enimmäisosallistujamäärästä.

Muissa seurakuntatilaisuuksissa eli muun muassa yhteislaulutilaisuuksissa, konserteissa, esityksissä ja myyjäisissä koronapassi on käytössä ja sitä edellytetään 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta.

– Tilaisuudesta, jossa koronapassi on käytössä, ilmoitetaan aina tilaisuuden ilmoituksen yhteydessä, Leppämäki kertoo seurakunnan tiedotteessa.

Seurakunnan hallinnon kokouksia kokoontumisrajoitukset ja sen myötä koronapassikaan eivät koske.

Seurakunnan ilmoittamiin käytäntöihin voi tulla Leppämäen mukaan nopeallakin aikataululla muutoksia, ja jos niitä tulee, seurakunta tiedottaa niistä mahdollisimman pian.

Koronavirustartunnat Keski-Suomessa yhä nousussa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen koronavirustilanne on huonontunut entisestään. Alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän, niin sanotun koronanyrkin mukaan koronatartunnat ovat yhä nousussa ja sairaalahoidon tarve on ollut noususuuntaista. Vakavissa tautitapauksissa syynä on ollut lähes aina rokottamattomuus.

Alueen testaus- ja jäljitysresurssit ovat koronanyrkin mukaan vakavasti kuormittuneet. Rokotetut sairastavat tautia yhä lievempänä ja levittävät tautia rokottamattomia vähemmän. Näistä syistä sairaanhoitopiirin alue säilyy epidemiologiselta määrittelyltään leviämisalueena.

Testauskriteereitä on koronanyrkin mukaan pyritty sairaanhoitopiirin alueella muuttamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa niin, että koronatilannetta pystyttäisiin hillitsemään mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki oireiset altistuneet testataan heidän rokotussuojastaan riippumatta. Lisäksi testissä tulee käydä oireiden ilmetessä, mikäli rokotteita ei ole otettu.

Kotitestien käyttöä maanantaina kokoontunut koronanyrkki ei kommentoinut, vaan asiaa täsmennetään valtakunnallisten linjausten edetessä. Toistaiseksi kotitestillä ei voi korvata virallista PCR-testiä.

Omikron-varianttia Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ei ole koronanyrkin mukaan toistaiseksi havaittu.

Aiemmin koronanyrkki on ollut erityisen huolissaan riskiryhmäläisten luona vierailuista, ja se onkin muistuttanut, ettei vierailuja hoivakodeissa asuvien tai muiden riskiryhmään kuuluvien luona tule tehdä pientenkään oireiden ilmetessä. Vierailuilla on myös tärkeä huolehtia varotoimista kuten esimerkiksi turvavälistä.

Tarja Kuikka