Sini Pylkkäsellä valokuvanäyttely kirjastossa

Joutsan pääkirjastossa on joulukuun 30. päivään saakka esillä joutsalaisen Sini Pylkkäsen valokuvanäyttely Heijastuksia menneisyydestä. Kuvat ovat replikakuvia lotista ja kertovat hieman siitä, millaisia tehtäviä näillä on aikanaan ollut.

Kuvat on otettu viime kesän ja syksyn aikana muun muassa Tammimäen näkötornissa, Joutsan Talomuseolla sekä Toivakan veteraanikorsulla, ja malleina niissä esiintyy kymmenkunta Pylkkäsen tuttavapiiristä löytynyttä henkilöä, yhtä lukuun ottamatta naisia ja pääosin joutsalaisia.

Pylkkäsen halu käsitellä lotta-aihetta kuvissaan kumpuaa hänen kiinnostuksestaan historiaa kohtaan ja halusta kunnioittaa omaa isoäitiä, joka toimi aikanaan ilmavalvontalottana. Alun perin Pylkkänen aikoi käyttää kuvissaan malleilla oikeaa lottapukua, mutta pääasiassa kustannussyistä hän luopui aikeesta, sillä oikean lottapuvun saati useita eri kokoisia malleja varten tarvittavien useiden lottapukujen vuokraaminen olisi tullut kalliiksi. Näyttelykuvien malleilla nähdäänkin vanha naisten partiopuku.

Puku eroaa lottapuvusta jonkin verran, mutta Pylkkänen on muokannut sitä hieman ihan konkreettisesti sekä jälkikäteen kuvankäsittelyllä, jotta se muistuttaisi mahdollisimman paljon oikeaa lottapukua.

– Partiopuvussa on tärkein se, että siinä on aika lailla sama leikkaus kuin lottapuvussa. Toki puvun pituudessa on sitä ongelmaa. Lottapuvussa on hirveän tarkkaa, että helman pitäisi olla 25 senttimetriä maasta. Tässä partiopuvussa helma on joillakin paljon lyhyempi, Pylkkänen sanoo viitaten siihen, että näyttelykuvien erikokoiset mallit käyttivät yhtä ja samaa pukua.

Ennen kuvauksia Pylkkänen perehtyi lottien käyttämiin asuihin tarkkaan. Huolellinen aiheeseen etukäteen perehtyminen on hänellä tapana kuvausprojekteissaan muulloinkin, jotta lopputulos olisi uskottava.

– Aina kun lähdetään jotain tuollaista aihetta tekemään, niin se pitää valmistella tosi hyvin, että se menee ihmisille läpi, sanoo Pylkkänen.

Vaikka lotta-aihe on verrattain tuore, valokuvausta Pylkkänen laskee harrastaneensa kunnolla jo kymmenisen vuotta. Harrastus alkoi autiotaloista, joita hän kuvaa yhä, ja joita on esillä myös hänen sinister-nimellä pitämässä kuvablogissaan. Sittemmin Pylkkänen on kehittänyt harrastustaan ja hankkinut parempaa kuvauslaitteistoakin.

– Henkilökuvaus on tullut vasta myöhemmin. Ja sitten toki minä tilaustöitäkin olen tehnyt nykypäivänä jo, kun laitteisto on sellaista, että voi tehdä. Mutta en ole mikään ammattilainen, ihan harrastepohjalta.

