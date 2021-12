Jukolan Juusto Oy palkittiin Leivonmäen Vuoden yrittäjänä

Leivonmäen Yrittäjät ry on palkinnut Jukolan Juusto Oy:n Leivonmäen tämän vuoden Vuoden yrittäjänä. Palkitsemisen perusteina todettiin rohkea yrittäminen ahkeruudella ja hyvällä markkinoinnilla, hyvät tuotteet ja se, että yritys työllistää useita henkilöitä.

Jukolan Juuston toimitusjohtaja, juustomestari Markku Liias (kuvassa) pitää yrittäjäyhdistyksen palkintoa todella isona arvostuksen osoituksena.

– Todella kiitollisin ja nöyrin mielin tällainen tunnustus otetaan vastaan, sanoo Liias.

Tunnustus ei ole ainoa Jukolan Juustolle viime aikoina tullut, vaan äskettäin sen Aito Cheddar -tuoteperheeseen kuuluva vintage-juusto palkittiin World Cheese Awards -kilpailussa, ja Suomen Juustonvalmistajain yhdistys ry palkitsi yrityksen Vuoden juustoteko -palkinnolla. Pienessä leivonmäkeläisyrityksessä koitetaankin nyt hyödyntää saadut tunnustukset tuotteiden kaupallistamisessa.

– On erittäin tärkeää, että saadaan tunnustusten kautta tällaista näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Ja se on meillä ehkä myös se paras myynninedistämistapa, että saadaan sitä kautta haluttavaksi meidän tuote, sanoo Markku Liias.

Cheddarin valmistus eroaa perinteisen juuston kuten edamin valmistuksesta siinä, että sille tehdään kolme tuntia kestävä cheddarointi. Tuona aikana juustorakeistoa, josta on poistettu hera, käännellään cheddarointialtaassa kahdenkymmenen minuutin välein, jolloin juustopalaset happanevat ja kuivuvat. Sen jälkeen palaset ajetaan cheddarmyllyn läpi navuiksi. Kuva: Jukolan Juusto

Markku Liiaksen ja hänen veljensä, Jukolan maitotilaa isännöivän Pertti Liiaksen pyörittämä Jukolan Juusto aloitti toimintansa vuonna 2014. Vuotuinen juustontuotto ehdittiin kasvattaa alun 8.000 kilosta ennen koronapandemiaa jo lähes 70.000 kiloon, kunnes pandemia notkautti myynnin ravintoloiden suuntaan, ja juustoa jäi paljon varastoon.

Pandemian heijastamana tämän vuoden tuotanto jäänee Markku Liiaksen mukaan noin 55.000 kiloon. Ensi vuonna odotuksissa on yltää takaisin pandemiaa edeltäneeseen määrään.

– Mutta vastaavasti taas pyritään, että myynti kasvaa sitten vähän samaan tahtiin, sanoo Liias.

Helpolla cheddarin valmistuksessa ei hänen mukaansa pääse, sillä ensinnäkin sen kypsytysajat ovat pitkät – tuotteesta riippuen kolmesta kuukaudesta jopa 1,5 vuoteen. Se tarkoittaa käytännössä rahan sitoutumista varastoon. Toisekseen kyse on käsityöstä, sillä cheddarin valmistusprosessia on vaikea automatisoida. Tästä johtuen isot yritykset eivät Liiaksen mukaan tee oikeaa cheddaria, vaan niiden cheddareista noin 90 prosenttia on värjättyä tai makuhapatteella valmistettua edamia tai goudaa.

Myös juustokauppa on Liiaksen mukaan kovaa. Tuotteen pitäisi erottua kaupassa lukuisten muiden juustojen joukosta ja hintakilpailu on kova. Liias kuitenkin uskoo kuluttajien olevan valmiita maksamaan hieman enemmän todella hyvästä ja hieman erikoisesta tuotteesta.

– Ja tämä on niin lähiruokaa meillä kuin voi olla. Lähiruokakin on onneksi jo viimeisten ehkä kuuden vuoden aikana saanut nostetta.

Cheddarointia edeltävä työvaihe, jossa juustorakeisto lasketaan kattilasta cheddarointialtaaseen. Kun juustorakeistosta on erotettu altaassa hera, juustomassan cheddarointi voi alkaa. Kuva: Jukolan Juusto

Jukolan Juuston cheddaria myydään laajalti kotimaan ruokakaupoissa ja ravintoloissa, ja pienissä määrin jo Ruotsissakin ja pian myös Singaporessa. Yrityksen valmistamia yleisimpiä cheddarmakuja on yhdeksän, perusmaun lisäksi muun muassa mustapippuri, punaviini, valkosipuli ja kuusenkerkkä – tosin viimeksi mainittua saa toistaiseksi vain ravintoloista ja juustolan myymälästä.

Lisäksi Jukolan Juusto on tehnyt tilauksesta erikoiseriä, muun muassa ruusucheddaria ja tequilacheddaria. Uusien makujen kehittäminen lähtee Markku Liiaksen mukaan liikkeelle usein siitä, että yritys tekee tilauksesta tilaajan toiveiden mukaista cheddaria – esimerkiksi viininmaahantuojalle tämän omista viineistä.

– Kun tehdään cheddaria jollekin, niin joku näistä mausta saattaa olla sellainen, että voidaan miettiä, voisiko sitä tehdä suurelle yleisölle. Ja jonkun näytteenhän voi aina laittaa vaikka kaupalle, että kiinnostaisiko tällainen, sanoo Liias.

Jukolan Juustolla on tällä hetkellä kymmenen työntekijää, joista kuusi on vakituista. Liias kehuu koko työyhteisöä; porukka on todella hyvä ja kaikki toimii juustolassa hienosti.

Liiaksen oma suosikkijuusto on mikäpä muu kuin oma cheddar eri makuvariaatioineen. Silti hänkin saattaa joskus ostaa kaupasta jonkun muun valmistaman juuston, esimerkiksi hyvän savujuuston.

– Hyvä testata vähän muitakin, niin tietää sitten aina, että kuinka hyvää meidän oma juusto on.

Tarja Kuikka