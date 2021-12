Silmäasema muutti entisiin Hentisen tiloihin

Silmäaseman Joutsan myymälä avasi marraskuun puolivälissä ovensa uusissa tiloissa Yhdystien varrella. Entiset Insinöörityö Hentisen toimiston tilat vapautuivat, kun Hentinen muutti uuteen toimitaloonsa Jousitien varteen lokakuun alkupuolella.

Kun astuu uuteen myymälään ja tietää vanhat tilat, ei oikeastaan tarvitse edes kysyä syytä muuttoon. Entisistä Pankkiaukion noin 40 neliömetrin tiloista on muutettu yli 120 neliömetrin avariin tiloihin.

– Kyllä me kaipasimme lisää tilaa. Vanha liikehuoneisto ei enää palvellut toimintaamme. Uusiin tiloihin saamme Silmäaseman konseptin mukaisen isomman valikoiman kehyksiä ja aurinkolaseja, kertoo Joutsan liikkeen myymäläpäällikkö Laura Tahvanainen.

Tahvanaisen mukaan uudet tilat myös mahdollistavat silmälääkäripalvelujen lisäämisen Joutsassa.

Ansio Silmäaseman muutosta kuuluu liikkeen pitkäaikaiselle myyjälle Virpi Varjoaholle. Hän on aiemminkin vinkannut yrityksen sisällä Joutsassa vapautuvista liiketiloista ja tällä kertaa entinen rakennusliikkeen toimisto istui Silmäaseman ajatuksiin hyvin.

– Tämä on Joutsassa todella tarpeellinen palvelu. Meillä on perinteisesti käynyt asiakkaita Joutsasta ja Luhangasta. Viime vuosina heitä on tullut myös Hartolan suunnalta sekä alueen vapaa-ajan asukkaiden keskuudesta, kertoo Varjoaho.

Silmäasemalta vapautuneisiin tiloihin Länsitiellä muuttaa vuoden vaihteen jälkeen insinööritoimisto Mecatroplan, joka on tähän asti toiminut entisen Nordean konttorin tiloissa.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Silmäaseman Joutsan liikkeen myyjä Virpi Varjoaho (vas.) sovitti joutsalaiselle Tuulikki Pullille kehyksiä Silmäaseman uudessa liikkeessä. Pulli pitää hyvänä sitä, että paikkakunnalla säilyy edelleen erikoisliikkeitä.