Valotaide valtasi Luhangan

Viime perjantaista itsenäisyyspäivään asti Luhangan kirkko muotoutui valotaiteilija Hessu Laaksosen käsissä valoteokseksi. Luhangan Yrittäjät ry:n hallituksessa syntynyt idea jäsentyi nelipäiväiseksi Luhangan valot-tapahtumaksi, jonka toteuttajaksi lähti Luhangan matkailuhanke. Jokaiselle tapahtumapäivälle oli hieman erilainen teema. Esimerkiksi perjantaina kirkon valotaiteen lisäksi kuntalaiset valaisivat omia pihojaan. Puolestaan maanantaina kirkko sai ylleen sinivalkoiset värit itsenäisyyspäivän kunniaksi.

– Valotapahtumia on järjestetty ympäri Suomea ja halusimme lähteä Luhankaan kehittämään hieman laajempaa kokonaisuutta, mihin voidaan osallistaa myös kuntalaisia. Kun Luhangassa tehdään jotain, se tehdään isosti ja kunnolla, vähän eri tavalla kuin muut, taustoittaa Luhangan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Aki Virtaniemi.

Virtaniemen mukaan Luhangassa haluttiin tehdä nimenomaan valotaidetta, eikä vain valaista jotain kohdetta. Luhangan kirkko, joka on samalla Suomen toiseksi suurin puukirkko, oli Virtaniemen mukaan luontainen valinta.

– Luhangan kirkko on hyvin ainutlaatuinen rakennus, taideteos jo itsessään. Laaksonen on arvostettu valotaiteilija ja hänen kanssaan on ollut hienoa tehdä yhteistyötä, sillä hän on aidosti sydämellään mukana, jatkaa Virtaniemi.

– Luhangan Valot-tapahtuma onnistui kovasta pakkasesta huolimatta erinomaisesti. Osa kalustosta jäi pakkasen takia käynnistymättä, mutta kävijöitä oli useita satoja ja tunnelma oli hyvä. Paljon tuli kauniita kuvia muistoksi ja Luhangalle lisää näkyvyyttä. Luhangan kirkko sopii erinomaisesti tällaiseen taidetapahtumaan. Mitä tulee ensi vuonna, sen aika näyttää, kiteytti Virtaniemi.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Luhangan kirkko muuttui valotaideteokseksi taiteilija Hessu Laaksosen toimesta.

Lisää kuvia Luhangan valot-tapahtumasta: