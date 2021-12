Poliisi on selvitellyt koulussa tapahtuneita pahoinpitelyjä

Poliisi on selvitellyt Joutsassa syksyn aikana koululaisten kesken tapahtuneita pahoinpitelyjä. Tilanteita on ollut useita, ja ne ovat tapahtuneet koulupäivän aikana. Kyse on ollut fyysisistä käsiksi käymisistä, esimerkiksi maahan kaatamisesta. Poliisin selvittelyt ovat koskeneet useita, iältään alle 15-vuotiaita osallistujia.

Poliisi on puhuttanut tapauksiin osallistuneita, kirjannut tapauksista rikosilmoitukset ja tehnyt lastensuojeluilmoitukset. Poliisi muistuttaa, että vaikka alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, niin vahingonkorvausvastuu koskee kuitenkin aina myös tämän ikäistä. Jos siis alle 15-vuotias särkee toisen omaisuutta tai aiheuttaa tälle korvattavia vammoja, on hän aina vastuussa tällaisten vahinkojen korvaamisesta.