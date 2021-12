Pääkirjoitus: Koronatilanne heittelee laidasta laitaan

Syksyn mittaan näytti jo siltä, että koronaviruspandemiasta oli selvitty. Elämä palautui normaaliksi, kun suuri osa kansalaisista oli saanut toisenkin rokoteannoksen ja rajoituksia purettiin. Nyt ollaan taas huonommassa tilanteessa. Viime viikolla Suomessa saatiin suurin päiväkohtainen tartuntalukema: 1.570 uutta koronavirustartuntaa.

Samalla viranomaiset ovat jälleen ottaneet käyttöön kovempia konsteja ja esimerkiksi tapahtumajärjestäjät ovat tulleet varovaisemmiksi. Perumisen uhriksi joutui muun muassa Joutsan kunnan itsenäisyysjuhla.

Tilanteessa on viime vuoteen verrattuna paljon enemmän toivoa. Kun suuri osa väestöstä on rokotettuja, ei tauti tartu niin herkästi, eikä toisaalta tarttuessaan ole niin vaarallinen. Koronan edellyttämät toimenpiteet ovat myös ihmisille tutumpia, eivätkä aiheuta niin paljon epätietoisuutta tai ahdistusta. Edelleen on kuitenkin tärkeää, että viranomaiset viestivät ohjeista selkeästi.

Todennäköisesti ensi vuonna tilanne on taas nykyistä parempi, mutta kausittaisiin takapakkeihinkin joudutaan tottumaan.

