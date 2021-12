Joutsan kunnan kulttuuripalkinto Risto Puuruselle

Joutsan kunnan vuoden 2021 kulttuuripalkinto on myönnetty Taidelaitos Haihatuksen toiminnan vetäjälle, muusikko ja kuvataiteilija Risto Puuruselle. Kuntalaisten ehdotuksissa, joiden pohjalta palkittava valittiin, Puurusen palkitsemista perusteltiin muun muassa seuraavasti:

– Puurunen on henkilökohtaisilla ponnistuksillaan pystynyt nostamaan taidelaitos Haihatuksen toiminnan kokonaan uudelle tasolle Merja Metsäsen ja Raimo Auvisen perintöä kunnioittaen. Haihatus on pystynyt Puurusen luotsaamana tarjoamaan kansainvälistä monipuolista ja laadukasta tuotantoa rankasta korona-ajasta huolimatta, ja samalla kasvattanut vuotuisen kävijämäärän jopa viisinkertaiseksi luoden elinvoimaa myös kunnassa sijaitseviin yrityksiin kuin muihinkin toimijoihin. Puurusen yhteistyölähtöinen johtamistapa on rakentanut siltoja kunnassa sijaitsevien yhteisöjen ja yritysten välille, ja hän on onnistunut samalla luomaan työpaikkoja sekä tunnettuvuutta ja elinvoimaa Joutsaan.

Runsaat kaksi vuotta Haihatuksen nokkamiehenä toiminut Puurunen sanoo kunnan kulttuuripalkinnon herättävän yleviä ajatuksia. Hän ottaa palkinnon kiitollisena vastaan, mutta ei katso sen olevan yksinomaan itselleen osoitettu.

– Ajattelen, että tämä myönnetään ikään kuin Haihatukselle. En minä yksin ole mitään tehnyt.

Risto Puurunen osti Haihatuksen kiinteistöt syksyllä 2019. Kuvassa Puurusen kanssa tuolloisen syysnäyttelyn avajaisissa Merja Metsäsen ja Raimo Auvisen tyttäret Anni Auvinen (2.vas.), Jenni Sarolahti ja Ellinoora Knuuttila. Kuva: JS Arkisto / Markku Parkkonen

Viime aikoina Risto Puurunen on säveltänyt Helsingissä uutta musiikkia bändinsä, itsetehdyillä soittimilla futuristista musiikkia soittavan Cleaning Womenin kanssa. Haihatuksen talvi on ollut perinteisesti hiljaisempi. Tällä hetkellä esillä on Jarmo Koposen Puupiirroksia-näyttely, ja hiljattain talossa järjestettiin ensimmäiset Fantastiset iltamat.

– Kokeillaan tämmöistä, että talviaikaan järjestetään kulttuuri-iltamia, missä olisi aina yksi nykysirkusnumero ja sitten näyttelyn avajaiset ja joku musiikkiesitys, Puurunen taustoittaa viimeksi mainittua.

Residenssitoiminta jatkuu, parhaillaan talossa työskentelee yksi ruotsalaistaiteilija. Koronapandemia matkustusrajoituksineen on vaikuttanut Puurusen mukaan juuri residenssitoimintaan eniten, ovathan residenssivieraat olleet perinteisesti kansainvälisiä.

Ensi vuodelle suunnitteilla on esimerkiksi kesänäyttely, osana sitä kineettisen taiteen talon avaaminen Huttulan läheisyydessä Nelostien varrella sijaitsevaan tyhjään taloon, ja lisää MusaSunnuntai-keikkoja. Syksyllä järjestetään Valon Haihatus, jos resurssit sen sallivat.

Risto Puurunen on syntyjään Tuusniemeltä, pienestä savolaiskunnasta Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajan tuntumasta. Pitkään pääkaupunkiseudulla asunut mies päätyi Joutsaan syksyllä 2019 juuri Haihatuksen merkeissä ja on viihtynyt paikkakunnalla hyvin.

– Joutsa yllätti sillä lailla positiivisesti, että on semmoista yhteistyömeininkiä löytynyt monella saralla, kehuu Puurunen.

Joutsan kulttuurisaralla hän nimeää itseään erityisesti kiinnostaviksi toimijoiksi Café Meijerinliiterin, Tuo Tuon, Kinon sekä Visa-Matti Kuitusen järjestämät tapahtumat. Tahot ovat tehneet yhteistyötäkin kulttuurimatkailun edistämiseksi.

– Tuntuu, että Joutsan kulttuurikenttä on vahvasti kehittymässä, sanoo Puurunen.

Tarja Kuikka

Kuva: Jonna Keihäsniemi