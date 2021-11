Säästöpankin ovien sulkeminen Joutsassa tarkoittaa ongelmia yrityksien kassatilityksille

Helmi Säästöpankki Oy tiedotti loppusyksystä yhdistävänsä pankin Joutsan toimipisteen Sysmän toimipisteeseen. Tämä tarkoittaa käytännössä Joutsan toimipisteen sulkemista.

Joutsan konttorin kassapalvelu päättyy 3.12. perjantaina kello 12.30 mennessä. Samalla päättyy yösäilöpalvelu. Lisäksi lakkautetaan konttorin tallelokeropalvelut. Tallelokerosopimuksen päättämisen ja lokeron tyhjennyksen sekä avainten palauttamisen voi tehdä Joutsan konttorilla ajanvarauksella vielä 16.12. mennessä.

Jatkossa käteistä rahaa käyttävät yritykset joutuvat miettimään talletus- ja vaihtorahakuvionsa uusiksi. Myös monet henkilöasiakkaat ovat uuden edessä, koska etenkin vanhempi väki on suosinut henkilökohtaista asiointia verkkopankin sijaan. Tilanne on johtanut suoranaisiin jonoihin asiakkaiden hoitaessa pankkipalveluitaan entiseen malliin, kun se vielä hetken on mahdollista.

Yritysten kassatilityksille on jatkossa muutama vaihtoehto. Mikäli haluaa pysyä nimenomaan Helmi-Säästöpankin asiakkaana, setelit ja kolikot pitää viedä joko Lahden konttorille tai sitten talletetaan setelit automaatilla kauppakeskus Perttulan seinässä olevaan talletusautomaattiin.

Tästä peritään kuitenkin korvaus, eikä kolikoita voi joka tapauksessa tallettaa. Automaatilla ei voi myöskään tehdä rahan vaihtoa esimerkiksi pienempiin seteleihin.

Joutsassa toimii Osuuspankki, ja yhtenä vaihtoehtona on sen asiakkaaksi ryhtyminen. Osa yritysasiakkaista harkinnee myös lähikaupunkien suuntaa.

Helmi-Säästöpankki kehottaa lisäksi nettisivuillaan yrityksiä olemaan yhteydessä rahankuljetusyrityksiin kuten Loomis Suomi Oy tai Avarn Security rahahuoltopalveluiden järjestämiseksi.

Grilli-Kahvio Tikanderin toimitusjohtaja Jarno Tikander on jo selvittänyt yösäilökuviot omalta osaltaan kuntoon.

– Siirryn seuraavasta viikosta lähtien käyttämään Avarn Securityn omaa yösäilöä, joka sijaitsee Seppälänkankaan Prisman parkkihallissa. Myös Foorumissa on pankkien yhteinen yösäilö. Etelän suunnassa lähimmän vastaavan palvelun saa Heinolasta Loomis Suomi Oy:n kautta, kertoo Tikander.

Joutsan Huolto-osan toimitusjohtaja Mika Hepola on puolestaan ottanut selvää tallennusautomaatin kustannuksista.

– Laskin, että minulle kustannukset viisinkertaistuisivat entisiin kassapalveluihin verrattuna, mikäli siirtyisin talletusautomaatin käyttäjäksi, arvioi Hepola.

Tallennusautomaatin veloitukset ovat 2,5 euroa kerta plus 0,75 prosenttia per talletuksen summasta. Maksimit talletusmäärä per kerta ovat 100 seteliä tai 5.000 euroa. Mikäli turvafirmat hakisivat suoraan yrityksen ovelta kassat, niin erään tarjouksen mukaan se maksaisi noin 50 e yhdeltä kerralta ja noin 76 euroa kahdelta kerran per kuukausi.

Yrityksiä, jotka ottavat vastaan käteistä rahaa on paljon. Isommilla ketjuihin kuuluvilla yrityksillä on tähän omat ratkaisunsa, mutta tämä koskettaa kaikkia Helmi-Säästöpankin asiakkaina olevia ketjuihin kuulumattomia yrityksiä.

Niitä ovat käytännössä monet eri alojen kauppaliikkeet, parturit, hierojat, kioskit, ravintolat, taksit ja niin edelleen. Näiden firmojen on vietävä johonkin pankkitilille käteiset, jotta laskut saa maksettua. Käteisellä kun ei voi sähkölaskua, puhelinlaskua, tukkuliikkeen laskua tai monia muitakaan maksuja maksaa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Helmi-Säästöpankin Joutsan konttorilla on käynnissä sulkemisen lähtölaskenta.