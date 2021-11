Pommi pääsi lumetuspuuhiin

Hiihdonharrastajat saivat Joutsassa viime perjantaina ilonaihetta, kun Joutsan Pommi pääsi aloittamaan lumen teon ensilumenlatua varten. Kaksi lumitykkiä käynnistettiin vanhalla urheilukentällä heti aamusta, ja seuran aktiivitalkoolaisista koostuvan noin kymmenhenkisen porukan oli määrä valvoa niiden toimintaa seuraavat vuorokaudet, kunkin vuorollaan.

Seuran puheenjohtaja Marko Hartonen arvio perjantaina, että jos pakkanen jatkuu seuraavina päivinä, ensilumenlatuun riittävä lumimäärä olisi koossa 5–6 vuorokaudessa. Pakkanen jatkuikin ja vielä odotettua kovempana, joten lunta saatiin tehtyä ennakoitua paremmin. Maanantaina Hartonen arvioi riittävän lumimäärän olevan koossa viimeistään keskiviikon aikana.

– Lumen levitys alkaa heti, ja tykkilatu on hiihtokunnossa viimeistään itsenäisyyspäivänä. Ladun avauksesta tiedotetaan Pommin Facebook-sivuilla, kertoo Hartonen.

Ensilumenlatua on tulossa ainakin 1,4 kilometrin verran, Hartosen mukaan mahdollisesti enemmänkin riippuen siitä, miten pakkasia riittää ja sataako luonnonlunta. Hartonen sanoo, että pakkasta saisi nyt mieluummin olla pidempi jakso yhteen putkeen.

– Laitteiston käynnistämisessä ja sammuttamisessa on omat tekniset vaatimukset, ja näin ollen on helpompaa, ettei sammuttamisia tule pakkasen lauhtumisen takia.

Tämän viikon maanantaina aamulla lumitilanne vanhalla urheilukentällä näytti tältä. Kuva: Marko Hartonen

Lumettamisen aloitus sinänsä ei vaadi Hartosen mukaan ennakkoon pitkää pakkasjaksoa, vaan se voidaan aloittaa heti, kun pakkasta on 4–5 astetta. Lumitykit toimivat käytännössä siten, että ne puhaltavat niihin johdetun veden kovalla paineella ilmaan, jolloin pisarat alkavat pakkassäässä haihtua ja muodostavat lumikiteitä. Pommin tapauksessa vesi on peräisin Valklammesta, josta se pumpataan vanhalle urheilukentälle ja ohjataan siellä tykkeihin.

Tykkien tuotantoteho on Hartosen mukaan suhteessa pakkasasteisiin. Mitä kovempi pakkanen, sen useampi tykin vettä ilmaan puhaltavista suuttimista voidaan pitää auki. Pommin tykeissä suuttimia on neljä, niistä vain yhdet olivat perjantaina auki.

– Sitten kun mennään kymmeneen asteeseen ja yli, niin voi ampua neljällä suuttimella, eli tuotantoteho paranee. Sitä tulee moninkertaisesti enempi lunta.

Pommi on tehnyt tykkilumiladun vuosittain vajaan kymmenen vuoden ajan, alkuun Lamminmäelle ja nykyisin vanhalle urheilukentälle. Lumettamisen aloitusajankohta on Hartosen mukaan vaihdellut, esimerkiksi viime vuonna lumentekoon päästiin joulukuun alussa, sitä edellisenä marraskuun lopulla, ja joskus lumetus on voitu aloittaa vasta joulun tienoilla.

Joutsan Pommi on hankkinut latujen kunnossapitoa varten uuden latukoneen. Entinen latukone ehti olla käytössä seuran puheenjohtaja Marko Hartosen (takana) ja Joutsan kunnan entisen pitkäaikaisen latumestarin, Pommille nykyisin latuja kunnossapitävän Risto Otavan mukaan runsaat 20 vuotta.

Seuralla uusi latukone

Joutsan Pommilla on ollut Joutsan kunnan kanssa yhteistyösopimus kunnan latujen hoidosta, ja sitä jatketaan seuran puheenjohtaja Marko Hartosen mukaan tänäkin talvena. Seura on nyt hankkinut uuden latukoneen, vuosimallin 2012 Pisten Bully 100:n, joka korvaa entisen runsaat 20 vuotta käytössä olleen latukoneen.

Latuja Pommille ajavan, kunnan entisen pitkäaikaisen latumestarin Risto Otavan mukaan uuden koneen toimintaperiaate on sama kuin entisen, mutta uudessa on hieman enemmän hydrauliikkaa. Liukuohjattavan koneen keulassa on lumentyönnin, joka työntää ladulle kertyneitä kinoksia tasaisesti koneen edellä, ja koneen perässä latujyrsin lisäsiivekkeineen ja latuhöylä. Ajotunteja koneella on Otavan mukaan takana noin 2.000.

– Keskimäärinhän näihin tulee tällaisessa kunnassa niin kuin Joutsassakin 300–400 ajotunnin kieppeille vuodessa. Joskus jos huono lumitalvi on, niin osaa jäädä kahteensataan, kertoo Otava.

Latukone on hankittu Marko Hartosen mukaan Maaseutukehitys ry:n hankerahoituksen turvin. Koneen hinta oli 89.000 euroa, josta Pommin omavastuuosuus on kolmannes. Latukoneet ovat Hartosen mukaan yleistyneet jo pienilläkin paikkakunnilla, ja konemallilla, jonka Pommikin hankki, on kova kysyntä markkinoilla.

– Tämä on pienin ja tehokkain malli mitä löytyy. Markkinoilla on kaikenlaisia koneita, mitkä ovat sitten vähän isompia, mutta meille se ei saa olla yhtään isompi, Hartonen sanoo viitaten siihen, että latukoneen on mahduttava kulkemaan Pertunmaantien alikulkutunneleista.

