Murskalukemista ei traumoja JoSePalle

Futsal-liiga: La 27.11. Akaa: Akaa Futsal – JoSepa 8-0.

JoSePan sijoitus sarjataulukossa (tilanne 29.11.): 11:s.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Vajaa pikkubussillinen JoSePan pelureita kävi toteamassa Akaa-Futsalin nykytason kohtuullisen kovaksi Futsal-liigassa. Kotijoukkue voitti pelin 8-0, puoliajalla peli oli jo 3-0.

Viime viikon alussa näytti siltä että JoSePa pääsee reissuun ihan leveästi parilla kentällisellä, mutta alkuviikon harjoituksissa tuli taas sen verran osumia että kuudella kenttämiehellä oli JoSePa matkassa. Näistäkin sai Ossi Kivipuro toisen jakson alussa toisen keltaisen, eli JoSePa pelasi lähes puolet ottelusta yhdellä vaihtomiehellä. Siihen nähden JoSePa sai ihan kivasti paikkojakin luotua, toki ottelu oli selvää Akaan hallintaa koko ajan. Akaa teki heti ensimmäisellä viitosella pari osumaa ja teki niinsanotusti agendansa selväksi heti alusta lähtien. Koviten JoSePaa kurittivat maajoukkuepelurit Juhani Jyrkiäinen (4+0) ja Iiro Vanha (2+1)

– Tiedettiin toki etukäteen, että kova ylämäki meillä on Akaalla kiivettävänä. Ihan noin köysissä ei oltu kuin numerot antoivat ymmärtää, toki Ossin punaisen jälkeen oli kaikille selvää, että miten tässä käy. Ei tästä silti mitään traumoja jää, nyt vaan toivotaan että tammikuuhun mennessä saataisiin kokoonpano ehjäksi, eli sairastupa tyhjäksi, kommentoi JoSePan valmentaja Mikko Paappanen.

Ennen vuodenvaihdetta JoSePalla on vielä kaksi peliä, ensi lauantaina syksyn tärkeimmässä pelissä vastassa on Joutsassa AU, paria päivää myöhemmin vieraspelissä on vastassa Kampuksen Dynamo. Sitten onkin kuukausi aikaa parannella itseään, kevätkierros alkaa Loppiaisena JoSePan osalta.

Petri Hentinen

Kuva: JS Arkisto.