Leivonmäen sankarihautausmaata hoitaa edelleen Ikolan Pienviljelijäyhdistys

Leivonmäen sankarihautausmaan hoito on ulkoistettu vuodesta 2014 alkaen Ikolan Pien-viljelijäyhdistylle. Yhdistys on hoitanut sankarihautausmaata tähän asti, vaikka edellinen sopimus on loppunut jo vuonna 2018.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Pienviljelijäyhdistyksen tekemän uuden tarjouksen Leivonmäen sankarihautausmaan hoidosta. Uusi sopimus on muuten samansisältöinen kuin aikaisempi, mutta nyt yhdistys käyttäisi ruohonleikkaamiseen seurakunnan ruohonleikkuria ja polttoaineita. Myös itse sopimus tehtäisiin toistaiseksi voimassa olevana, joka voidaan aina irtisanoa vuoden lopussa.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Janne Airaksinen