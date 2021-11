Matti Salomäki valittiin Lapuan hiippakunnan seuraavaksi piispaksi

Alustavan ääntenlaskennan mukaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti, TM Matti Salomäki (s. 1968) on saanut 54,8 prosenttia annetuista äänistä piispanvaalin toisella kierroksella 23.11. Näin ollen hän on tullut valituksi Lapuan hiippakunnan seuraavaksi piispaksi.

Piispanvaalin alustavassa tuloslaskennassa äänet jakautuivat Lapuan hiippakunnan hiippakuntadekaanin Terhi Kairan (s. 1973) ja Matti Salomäen kesken seuraavasti: Matti Salomäki sai yhteensä 478 ääntä ja Terhi Kaira 394 ääntä (45,2 %). Vaalin äänestysprosentti oli 91,4 prosenttia. Kaira oli Salomäkeä suositumpi vain Jyväskylän rovastikunnassa.

Matti Salomäki on toiminut Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana eli tuomiorovastina vuodesta 2012. Vuosina 1994–2012 hän työskenteli pappina Pielaveden seurakunnassa, vuodesta 2003 kirkkoherrana. Salomäki on ollut pappisedustajana kirkolliskokouksessa vuodesta 2016. Hänet on vihitty papiksi vuonna 1994.

Piispanvaalissa oli 957 äänioikeutettua. Äänioikeutettuja olivat kaikki Lapuan hiippakunnan papit ja lehtorit sekä vastaava määrä maallikkovalitsijoita.

Matti Salomäki aloittaa virassaan 1.2.2022 Simo Peuran siirtyessä eläkkeelle.

Janne Airaksinen