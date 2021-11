Luhangan Vuoden yrittäjäksi Eero Aro

Luhangan Yrittäjät ry on valinnut Vuoden yrittäjäksi Eero Aron (kuvassa).

Leo Aro perusti kuljetus- ja maansiirtoalan yrityksen Luhankaan vuonna 1946 ja hänen poikansa Eero Aro on jatkanut liiketoimintaa menestyksekkäästi Luhangan Liikenne -yrityksellään. Maanrakennus- ja maansiirtoalalla toimiva yritys on jo 32 vuoden ajan ollut lukemattomissa projekteissa mukana.

Luhankalaisen sepän Pertti Seimolan takoma ja Luhangan Osuuspankin lahjoittama kiertopalkinto luovutettiin Arolle lauantaina 20.11. Luhangan Yrittäjäjuhlat -tapahtumassa Ravintola Reetissä.

– Yritykset ovat tärkeä työllistäjä pienillä paikkakunnilla. Luhanka on siinäkin asiassa Suomen kärkisijoilla: yli 30 prosenttia työikäisestä väestöstä on yrittäjiä. Perheyritykset ovat kantava voima, mitä halusimme valintaperusteena korostaa. Aron suku on toiminut Luhangassa yrittäjinä jo useiden sukupolvien ajan ja tarina jatkuu, totesi Luhangan Yrittäjien puheenjohtaja Aki Virtaniemi.

Markku Parkkonen