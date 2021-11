Puheenvuoro: Joutsan seutukunnan potentiaali

Joutsan Seutu lehden kahden euron numero 45/10.11.2021 on hintaansa arvokkaampi. Palkittu toimittaja Janne Airaksinen kirjoittaa hyvistä kokemuksistaan Parkanon seudulla ja pohtii aivan oikein, miksi Joutsassa tahmoo.

Juuri tämä lehden numero on sullottu täyteen positiivisia uutisia Joutsasta. Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki kertoo kunnan lähivuosien investointien siirtymisestä yhdyskuntainfran suuntaan. Budjettiin kannattaa pistää muutama tuhat euroa Joutsan Nelostien liittymien siistimiseksi ja sisääntuloväylän houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Pääkirjoituksen teema on, että aluevaaleissa voi pärjätä pieneltäkin seutukunnalta.

Lehdessä on uutisia alkaen hyvinvointiviikosta ja tietopaketista yrittäjyydestä kiinnostuneille aina rotan torjuntaan ja urheiluun asti. Joululahjakeräyksestäkin uutisoidaan oikea-aikaisesti.

Olen pitänyt Joutsan lukiota tähän asti Joutsan kansainvälisimpänä yrityksenä, nyt sen voi haastaa juustomestari.

Kuten Airaksinen kirjoittaa, yritystoiminta tuo työpaikkoja, veroja ja positiivisen kierteen. Kilpailu on kovaa, miten Joutsa siinä sitten voi erottua? Mitkä ovat seutukunnan vetovoimatekijät ja perusteet niille? Ilmasto- ja ympäristökeskustelusta ne ovat helposti löydettävissä. Luonto, metsät, puhtaat vesistöt, puhdas ruoka ja matkailu sekä näiden tarjoama potentiaali yrityksille. Tämä yhdistelmä on tavallaan yksi jo olemassa oleva iso tehdassali, vaikka teollisenkin yrittäjyyden vahvistumisella on paikkansa.

Joutsassa ja Luhangassa on jo lähes kaikki mahdollinen: kirkko, palokunta, kirjasto, olutpanimo, kulttuuria, urheilukenttä ja -halli, terveyspalvelut sekä kesäasukkaat. Tosin paikallisia jauhoja käyttävä kaupallinen leipuri vielä puuttuu.

Tässä lehden numerossa oli muuten lähes 50 yrittäjien ilmoitusta ja parikymmentä järjestöjen ilmoitusta! Ehkä 12-sivuisen lehden Suomen ennätys? Lehden edellisessä numerossa oli artikkeli yhden yrittäjän järjestämästä suuresta konenäyttelystä, johon tutustui kolmen tunnin aikana 1.500 ihmistä! Toimeliaisuutta on ja Joutsan Seutukin lienee yksi maamme johtavista paikallislehdistä.

Hannu Heinonen

