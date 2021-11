Kurkiauran koulussa on palattu kohti normaalia

Kurkiauran koulussa Leivonmäellä on palattu normaalimpaan työskentelyyn koronan suhteen. Oppilaita on poissa sekä sairastuneina että karanteeniin määrättyinä. Osa huoltajista on myös päättänyt pitää oppilaat kotona.

– Koulussa on nyt 23 oppilasta luokilta 1.-6., eli hieman yli puolet. Karanteeneja ja sairastuneita on arvion mukaan nyt yhteensä 7, kertoo hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Liikuntatilojen ja -ryhmien osalta johtoryhmä katsoi riskit sen verran korkeiksi, että tilat on suljettu tiistaista alkaen. Samalla myös ohjatut liikuntaryhmät lopetetaan loppuviikon ajaksi. Arvio tehdään uudelleen loppuviikolla tilanteen kehittymisen mukaan.

– Mikäli epidemian leviäminen jatkuu, on harkittava myös terveysturvallisten käytänteiden palauttamista myös Yhtenäiskouluun ja muihin toimintoihin. Nämä toimet arvioidaan tartuntatautilääkärin kanssa yhdessä, toteaa Sirkka.

Janne Airaksinen