JoSePalle tiukka tappio

JoSePan futsal-liigajoukkue kärsi tappion lukemin 3-2 maanantaina Jyväskylässä pelatussa ottelussa Liikunnan Riemua vastaan. JoSePan maalintekijät ottelussa olivat Janne Kosunen ja Tarkko Savela.

JoSePa on tällä hetkellä sarjataulukossa 11:s eli pudotuskarsintaviivan alla. Karsintaviivan yläpuolella on samalla pistemäärällä, mutta paremmalla maalierolla Turun Pallokerho. TPK on pelannut yhden ottelun enemmän kuin JoSePa.

Putoamisviivan alla eli sarjan viimeisenä on Alastaron Urheilijat, joka on hävinnyt kaikki ottelunsa.

Markku Parkkonen

Kuva: JS Arkisto.