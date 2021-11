Karimäessä on nähty rottia – torjunta on haasteellista, mikäli kanta pääsee kasvuun

Lehden toimitukselle kerrotun mukaan Karimäessä on tehty äskettäin rottahavaintoja kaksin kappalein. Lisäksi syyskuulta tiedetään tapaus, missä rotta aiheutti laajan sähkökatkon aiheuttamalla oikosulun eräässä keskusta-alueen puistomuuntajassa.

Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja. Ja nyt niitä on todistettavasti liikkeellä Joutsan kirkonkylällä.

On selvää, että rottien määrä ei saa päästä kasvuun. Joutsan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo kertoo, että rottia houkuttelevat huonosti hoidetut kompostit, rikkinäiset, liian täydet tai avonaiset jäteastiat sekä lintujen ruokintapaikat.

Edellä mainitut asiat on nyt syytä laittaa kuntoon, sillä rotan vuotuinen poikastuotto on keskimäärin 38 yksilöä per rotta. Rottien torjunta on siksi melko haasteellista ja saattaa viedä aikaa.

Nyrkkisääntö on, että kun rottien ravinnonsaanti vähenee, rotatkin vähenevät. Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Ne viihtyvät pihapiirissä, jos niille on siellä tarjolla ravintoa sekä pesä- ja piilopaikkoja.

Rottien torjunta-asiat kuuluvat ympäristöterveydenhuollolle, jonka Joutsa hankkii Jyväskylän kaupungilta. Yksittäisistä ja satunnaisista rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa. Ne eivät yleensä johda toimenpiteisiin.

Mikäli rottia alkaa näkyä enemmän, havainnoista pitää ilmoittaa joko kuntaan Masalin-Weijolle tai suoraan Jyväskylän ympäristöterveydenhuoltoon (sähköposti: ymparistoterveys(at)jyvaskyla.fi).

Ympäristöterveydenhuollosta kerrotaan, että rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat tarvittaessa tilata tuholaistorjuntayrityksiltä apua.

Yksittäisten rottien pyydystäminen onnistuu hyvin myös perinteisillä mekaanisilla loukuilla, joita on myös sähkökäyttöisiä. Loukkuun voi asettaa syötiksi esimerkiksi ruisleipää, juustoa, viljatuotteita, keitettyä kananmunaa, kuivattuja hedelmiä tai suklaata. Rottia voi pyydystää myös elävänä pyydystäviin loukkuihin.

Loukkujen sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille tai kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Loukut on tarkastettava päivittäin. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Rotalle on tyypillistä geeniperintönä saatu ympäristön muutosten ja uusien esineiden vieroksunta (ns. neofobia). Tämän vuoksi rotta saattaa karttaa jonkin aikaa sille tarkoitettua syöttiä.

Osa jyrsijämyrkyistä on rajoitettu nykyään vain ammattikäyttöön. Paikallisista rautakaupoista saa hankittua esitäytettyjä syöttilaatikoita, joihin voi pistää kuluttajien ostettavaksi sallittuja aineita. Myrkkyjen käytössä tulee varmistaa, etteivät esimerkiksi lemmikkieläimet tai lapset pääse niihin käsiksi.

Jyrsijät pääsevät sisälle rakennuksiin pienistäkin, jopa alle kahden senttimetrin levyisistä raoista. Rakennusten rakojen ja läpivientien tilkitseminen tai verkkojen asennus ovat hyviä keinoja torjunnassa. Syksyn omenasadon omenat kannattaa kerätä maasta ajoissa ja ylimääräiset omenat tulee hävittää asianmukaisesti. Myös erilaiset maankaivuutyöt saattavat aiheuttaa rottien liikehdintää.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rautakauppalasta tarjottiin tällaista arsenaalia rottasotaa varten.