Jukolan Juuston artesaanicheddar nappasi arvostetussa kansainvälisessä kisassa hopeaa

Joutsan Leivonmäellä toimiva Jukolan Juusto osallistui kansainväliseen, vuotuiseen World Cheese Awards -kilpailuun tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kaikkiaan 45 osallistujamaan ja yli 4.000 erilaisen juuston joukosta Jukolan Cheddar nappasi omassa sarjassaan voiton ja kokonaisarvostelussa juusto sai hopeaa.

Espanjan Oviedossa järjestettyyn kisaan lähetettiin harkko Jukolan Aito Cheddar Vintage -juustoa. Kilpailusarja löytyi pitkään kypsytetyistä cheddareista.

Juustomestari Markku Liias kertoo olevansa niin häkeltynyt, että riemastumisen tunne ei tahdo päästä pintaan. Liiaksen mestaroima juusto on juuri rankattu maailman huipulle, ja sitä ei meinaa todeksi uskoa.

– Tämä on todella iso juttu, kun saadaan suomalaista cheddaria maailmankartalle perinteisten cheddar-maiden joukkoon. Meidän intohimonamme on ollut aina tavoitella sitä maailman parasta ja nyt olemme jo todella lähellä sitä. Tämä on hieno asia Jukolan Juustolle ja myös koko suomalaiselle juustokulttuurille, kertoo Liias.

Juustomestarin mukaan Jukolan Cheddarin salaisuus on taidokas käsityö ja ensiluokkainen raaka-aine: vastalypsetty oman tilan aamumaito. Suomi ei ehkä ole ollut kovin tunnettu cheddareistaan, mutta menestyksen myötä asiassa saatiin askel uuteen suuntaan.

– Kilpailumenestys on tärkeä meidän juustolallemme, mutta ajattelen sen tuovan positiivista viestiä myös koko suomalaiselle maaseudulle ja maataloudelle. Suomalainen puhdas ruoka on maailmalla jo tunnettu asia, mutta nyt saimme tunnustusta myös Cheddarimme kautta, toteaa Markku Liias.

Liiaksella on yli 35 vuoden kokemus juustonvalmistuksesta. Hän uskoo aitoihin raaka-aineisiin ja hötkyilemättömään työhön. Cheddarin valmistuksessa ei voi oikaista yhdessäkään työvaiheessa.

Voittoisa Vintage kypsyy yli vuoden ajan ennen kuin se läpäisee juustomestarien laatuseulan. Jo ennen kisaa Jukolan Juusto on tähynnyt maailmalle artesaanijuustoillaan. Kansainvälinen huomiointi vauhdittaa tätä varmasti.

– Kotimaassa artesaanijuustoja osataan jo arvostaa, ja nyt laatumme on testattu myös kansainvälisissä ammattipiireissä.

Janne Airaksinen

Kuvat: Jukolan Juusto

Yläkuva: Juustomestari Markku Liias, maailmalla voittoisa Jukolan Aito Cheddar Vintage -juusto sekä tunnustus hopeatilasta.