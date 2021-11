Kurkiauran koulussa on todettu toinen koronavirustartunta. Tartunta on todettu oppilaalla. Tartuntatautilääkärin ohjeistuksen perusteella koululla on päivän ensimmäisen oppitunnin jälkeen kotiutettu kaikki koulun oppilaat. Toimenpide on tehty jäljitystyön turvaamiseksi.

– Lähipäivien kuluessa selviävät mahdolliset karanteenipäätökset, jotka terveydenhuollon toimesta ilmoitetaan asianosaisille, kertoo asiasta tiedottanut Joutsan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Koulun toiminnan osalta varaudutaan jatkamaan työtä maanantaina lähiopetuksessa, elleivät jäljitystyöstä tulleet tulokset edellytä muita ratkaisuja. Päätös tehdään tartuntatautilain mukaisessa järjestyksessä. Oppilaiden etäopetukseen on tarvittaessa varauduttu.

Joutsan kunnan osalta ei toistaiseksi tehdä muita rajoittamispäätöksiä toimintojen tilojen käytön suhteen, mutta kuntalaisia kehotetaan toimimaan koronaturvallisuus huomioiden julkisissa tiloissa ja harrastuksissa. Asiaan liittyvät tiedotteet pyritään saamaan näkyviin tämän päivän aikana kunnan hallinnoimiin tiloihin, kuten liikuntatiloihin.

Joutsaan on nyt tilastoitu kaikkiaan 28 koronavirustartuntaa koko epidemian ajalta. Vielä 4.11. koronavirustartuntaluku oli 26.

Janne Airaksinen

