Nuoriso häiriköi myöhään iltaisin vanhusten ovien takana

Lehden toimituksessa on käyty kertomassa ikävästä kiusanteosta. Joutsan ydinkeskustassa Lehtitiellä sijaitsevan asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ari Kraemer toivoo vahvasti, että nuoriso lopettaisi asukkaiden ovien koputtelut ja ovikellojen soitot. Nuoret tulevat ovien taakse iltamyöhällä, soittavat ovikelloa tai hakkaavat ovea, ja juoksevat sitten karkuun.

– Ikäihmiset pelkäävät tätä, kun eivät tiedä mistä on kyse ja kuka on oven takana. He ovat usein olleet jo nukkumassa ja heräävät kesken unien, eivätkä saa sitten enää unen päästä kiinni. Toivoisin, että vanhemmat kiinnittäisivät huomiota siihen mitä oma jälkikasvu iltaisin ja öisin tekee, viestittää Kramer.

Tekijöitä on isompi joukko, toistakymmentä. Monet liikkuvat polkupyörillä. Ilmiötä on nyt kestänyt parisen viikkoa, mutta sitä on tapahtunut aikaisempinakin vuosina.

Kraemerin mukaan taloyhtiö on joutunut hankkimaan ovenhakkaajien vuoksi valvontakameran. Asiasta on jo ilmoitettu koululle, ja aiotaan ilmoittaa poliisille. Ilmoitusten tavoitteena on saada haitanteko loppumaan.

Joutsan poliisin ryhmänjohtaja, ylikonstaapeli Eero Mällönen kehottaa vastaavissa tilanteissa soittamaan hätäkeskukseen.

– Varmastihan ei voida tietää, kuka on oven takana. Poliisilla voi olla partio kirkonkylällä, jolloin se voi ilmoituksen saatuaan käydä tutkimassa tilanteen ja puhuttamassa tekijöitä, kertoo Mällönen.

Janne Airaksinen