Joutsan konenäyttelyssä yli 1.500 näyttelyvierasta

Joutsassa järjestettiin lauantaina ensimmäistä kertaa Joutsan Suuri Konenäyttely. Huttulan pihassa ja sen läheisyydessä järjestettyyn tapahtumaan osallistui noin 40 näytteilleasettajaa, joukossa muun muassa isoista toimijoista Volvo Finland Ab, Oy Sisu Auto Ab, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy, Hinausautot K. Sulinko Oy sekä seutukunnan yrittäjistä esimerkiksi tapahtuman järjestänyt FID Engineering Oy, T:mi Kuljetus Timo Ilmonen, Pertti Kärnä Oy, Maanrakennus Ari Helminen Oy ja Grand Express Oy.

Esillä oli muun muassa puutavara-autoja, erikoiskuljetuskalustoa, raskaan kaluston rekkoja, hinausautoja, maataloustraktoreita sekä niiden apulaitteita. Uudemman kaluston ohella nähtävillä oli myös vuonna 1960 valmistettu, entisöity Vanaja-kuorma-auto, jonka varustuksena oli Joutsalainen, eli Suomessa puutavara-autoissa ennen hydraulisten kuormainten yleistymistä käytetty mekaaninen nosturi.

Iäkkäämpää kalustoa edusti myös Joutsan Kotiseutuyhdistyksen näytille tuoma Österbergin konepajan valmistama Joutsa-vinssi, joka tuli aikanaan erityisen tunnetuksi tukkiautojen ja traktorin peräkärryjen nostureissa.

Kaikkiaan kalustoa oli nähtävillä FID Engineering Oy:n yrittäjä Pekka Huikon arvion mukaan runsaan kymmenen miljoonan euron arvosta. Kalusto selvästi kiinnosti yleisöä, sillä näyttelyvieraita poikkesi paikalla kolmen tunnin aikana yli 1.500.

Huikon oma yritys muun muassa toimittaa ja tarjoaa teollisuuden, logistiikan ja metsäalan ammattilaisille kone-, automaatio- ja laitetoimituksia. Alun perin Huikon tarkoituksena oli järjestää vain pieni tapahtuma, jossa hän voisi myydä ja markkinoida yrityksensä maahantuomia Meusburgerin perävaunuja ja FTG:n metsäperävaunuja. Toisin kävi.

– Kaksi viikkoa sitten kysäisin muutamalta, että lähtisivätkö he mukaan, että saataisiin vähän enemmän kalustoa, ja tässä ollaan, Huikko taustoitti talkoohengessä toteutetun tapahtuman laajentumista isoksi yleisötapahtumaksi.

Näytteilleasettajat, joista kauimmat olivat Pirkanmaalta, löytyivät yrittäjän omien kontaktien kautta esimerkiksi ystävistä ja yhteistyökumppaneista.

Joutsan Suuri Konenäyttely järjestettäneen ensi vuonnakin, sillä kiinnostusta siihen Huikon mukaan on.

– Tälle on niin paljon kysyntää, että kyllä me mietitään ensi kesää ja sitä paikkaa, missä se on.

Moni näytteilleasettajista piti Huikon mukaan tänä vuonna siitä, että tapahtuma oli lyhyt. Samalla kaavalla eli yksipäiväisenä on aikomus mennä ensi vuonnakin.

