Vapaa-ajan asukkaista joutsalaisyrittäjiksi – Espoosta muuttaneet Koortit laajensivat yrityksensä toimialuetta Joutsaan ja lähikuntiin

Joutsan seutukunnan palveluvalikoima kasvoi vuoden alussa, kun aiemmin vain pääkaupunkiseudulla toiminut Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy laajensi toimialuettaan Joutsaan ja sen naapurikuntiin. Espoosta Joutsaan neljä vuotta sitten vapaa-ajan asukkaiksi tulleiden ja tänä syksynä vakituisesti muuttaneiden Natalja (kuvassa) ja Andres Koortin yritys tarjoaa remontti- ja rakennuspalveluja, lumitöitä, siivouspalveluja yrityksille ja kotitalouksille sekä erilaisia apumiespalveluja.

Koortit ovat toimineet yrittäjinä pian 10 vuotta, mutta yritys itsessään on vanhempi. Sen perusti vuonna 1986 Länsiväylän rakennus Oy -nimisenä nyt jo edesmennyt espoolaisyrittäjä, jonka kanssa Koortit tekivät kaupat vuonna 2011. Siivouspalvelujen tultua mukaan kuvioihin nimi vaihdettiin nykyiseksi vuonna 2016.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Koortit työllistävät itsensä lisäksi vain siivouspuolella alihankkijana työskentelevän kevytyrittäjän. Natalja Koortin mukaan he eivät ole koskaan halunneet palkata isoa henkilöstöä.

– Tehdään töitä niin paljon kuin pystytään itse tekemään, sanoo Koort.

Toimialueen laajentamisen taustalla oli Koortien halu muuttaa pääkaupunkiseudulta maaseudun rauhaan. Natalja Koort kertoo yrityksen rakennuspuolesta vastaavan miehensä siirtyneen maalle jo keväällä, tosin tämä on tehnyt yhä välillä töitä pääkaupunkiseudullakin. Rakennuspuolen työt tehdään Koortin mukaan tällä hetkellä alihankkijana isommalle yritykselle, mutta joitain omia pieniä urakoitakin Joutsan seudulla on jo ollut – muun muassa terassilaajennuksia.

Siivouspuolen asiakkaista pääosa on pääkaupunkiseudulla, mutta myös Natalja Koort on kaavaillut lopettavansa työt siellä ja keskittävänsä työt maalle. Näin siitäkin huolimatta, että hänellä on pääkaupunkiseudulla pitkiä asiakassuhteita ja yhteistyö asiakkaiden kanssa sujuu hyvin. Koortit ovat kuitenkin alun perinkin maaseudulta, ja Natalja Koort kokee, ettei pääkaupunkiseudulla ole oikein mahdollista levätä.

– Maaseudulla teet töitä ja saat sitten levätä. Mutta pääkaupunkiseudulla on koko ajan stressi ja paine.

Koortin onneksi siivouspuolen asiakkaitakin on alkanut hiljalleen kertyä maaseudulta. Heitä on tullut kokeilusiivouksen kautta. Se on siivous, jonka asiakas voi ostaa kokeilumielessä päättääkseen, haluaako ostaa yritykseltä siivouspalvelua jatkossakin.

– Kaupungissa kokeilusiivouksia tehdään esimerkiksi silloin, jos asiakas haluaa vaihtaa siivousyritystä, kertoo Koort.

Länsiväylän Rakennus & Siivouspalvelut Oy:ä puolisonsa kanssa pyörittävän Natalja Koortin siivousvälineet kulkevat mukana hänen autonsa peräkontissa, kun hän liikkuu asiakkaidensa luona pääkaupunkiseudulla sekä Joutsassa ja sen lähikunnissa. Tulevaisuudessa Koort olisi valmis laajentamaan työsarkaansa siivouksesta vielä johonkin muuhunkin, mutta mihin, sitä hän miettii parhaillaan.

Moni suomalainen on kasvanut siihen ajatukseen, että koti siivotaan itse, eikä ulkopuolista siivoojaa sovi tilata. Ajatuksesta ollaan kuitenkin hiljalleen päästämässä irti. Myös Natalja Koort on huomannut, että varsinkin kaupungeissa kotisiivouksia ostetaan jo herkemmin.

Pääosa Koortin asiakkaista on eläkeläisiä, mutta joukossa on esimerkiksi lapsiperheitäkin. Varsinkin korona-aikana monessa perheessä on Koortin mukaan kiitelty hänen pelastavan perheen siivouksillaan, koska etätöitä tehdessä ja lasten kanssa ollessa siivoamista ei ole ehditty ajatella. Tosin ei sitä ehditty aina miettiä Koortin mukaan ennen pandemiaakaan.

– Moni asiakas sanoi, että hänellä on aika pitkiä työpäiviä viikossa ja hän haluaa viikonloppuna keskittyä vain perheeseen.

Natalja ja Andres Koort ovat syntyjään Virosta. Onko suomalaisten ja virolaisten välillä eroa kotisiivousten ostamisessa, sitä Natalja Koort ei kuitenkaan osaa tarkemmin sanoa, sillä hän käy Virossa nykyään harvoin. Hän arvelee, että verrattuna runsaan kymmenen vuoden takaiseen aikaan, jolloin hän kouluttautui siivousalalle Virossa, kotisiivouksia lienee alettu ostaa maassa enemmän. Tosin niitä pystynevät ostamaan vain pääkaupunkiseudulla asuvat.

Joutsan vapaa-ajan asukkaita Koorteista tuli heidän ostettuaan asunnon paikkakunnalta ystäviensä yllyttämänä. Asumisen muututtua pysyväksi he ovat kokeneet maallemuuton rentouttavana ja viihtyneet muutenkin Joutsassa.

– Kun ostimme mökin, huomasimme, että täällä on niin ystävälliset ihmiset. Kaupassakin hymyilevät ja toivottavat hyvää viikonloppua, Natalja Koort on pistänyt ilokseen merkille.

Tarja Kuikka