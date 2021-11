Sari Hovila ehdokkaaksi aluevaaleihin

Keskustan Keski-Suomen piirin syyskokous nimesi lauantaina Petäjävedellä 55 ehdokasta tammikuussa pidettäviin aluevaaleihin. Joutsasta ehdokkaaksi nimettiin kunnanvaltuutettu ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila.

Hovila on koulutukseltaan sairaanhoitaja (yamk) ja hänellä on myös opettajapätevyys. Hän on toiminut sairaanhoitajana 17 vuotta teho-osastolla Keski-Suomen keskussairaalassa ja opetushoitajana koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Viimeisen vuoden ajan hän on toiminut vs. laiteturvallisuuskoordinaattorina.

Hovila on Joutsan kunnanvaltuutettu ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja. Hän on myös Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja sekä SPR:n Jyväskylän osaston puheenjohtaja.

Piirin syyskokous nimesi keskustan Keski-Suomen piirihallitukseen Joutsasta Pauliina Maukosen (varalla Tenho Tornberg).

Markku Parkkonen