Apuset toimittavat havuja hautausmaalle – ne ovat olleet yllättävän kysyttyjä

Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen Apuset on vapaaehtoisten ryhmä, jolle kaikenlainen auttaminen on sydämen asia. Nyt ryhmä on päättänyt toimittaa kuusenhavuja Joutsan hautausmaalle. Havut ovat tarpeen syksyllä, kun hautoja laitetaan syyskuntoon kanervien kera.

Havuja löytyy kolmesta kohtaa ja ne ovat olleet yllättävän kysyttyjä. Apuset on saanut hyvää palautetta ideastaan.

– Pirjo Ahola sen otti esille eräässä kokouksessa, ja siitä kaikki lähti liikkeelle. Monet käyttävät mielellään havuja haudoilla, mutta jos on vaikka yksinasuva ikäihminen, vailla autoa ja asuu vielä taajamassa, niin mistäs täältä havuja löydät helposti, toteaa Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen vapaaehtoisvastaavana toimiva Aarre Talja.

Käytännön ”havumestareina” ovat toimineet Markku Malin ja Pentti Halttunen. He ovat jo kolmesti tuoneet auton peräkärryllä havuja hautausmaalle.

– Takametästä ja luvan perästä, kuvailee kaksikko naurahtaen kuormiensa alkuperää.

Keskeisillä paikoilla sijaitsevat kasat on vielä varustettu opaskyltillä, jotta tarvitsijat eivät turhaan kursailisi tarvemateriaalien ottamisessa. Hautausmaihin liittyen, Apusilta saa myös apua arkunkantamiseen, mikäli hautajaisissa ei omaisista riitä siihen tehtävään tarvittavaa määrää käsiä.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa: Eläkeliiton Joutsan yhdistyksen Apuset toimittaa Joutsan hautausmaalle kuusenhavuja. Havuja voi käyttää omaisten haudoilla. Kuvassa vasemmalla on yhdistyksen vapaaehtoisvastaavana toimiva Aarre Talja. Käytännön työn havujen tuomisessa tekevät Markku Malin ja Pentti Halttunen.