Rokottautumisaktiivisuus on sairaanhoitopiirin alueella hienoisessa nousussa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri arvioi, että 80 prosentin rokotekattavuus voidaan saavuttaa alueella vielä loppuvuoden aikana. Rokotteita ja rokotusaikoja on ollut tarjolla runsaasti, mutta ihmisten aktiivisuus ajanvarauksissa on ollut matalaa jo pitkän aikaa.

Nyt aktiivisuus on kuitenkin jälleen noussut hieman etenkin ensimmäisten rokotusannosten suhteen. Sairaanhoitopiirin koronanyrkki piti aktiivisuuden nousua hienona asiana.

Rokotusmahdollisuuksia on alueella vapaana runsaasti ja tehosteannos tulee ottaa täyden rokotussuojan saavuttamiseksi. Rokottautumismahdollisuuksia on yritetty tehdä alueen asukkaille mahdollisimman helpoksi tuomalla ajanvarauksettomia rokotuspisteitä muun muassa oppilaitoksiin, urheilutapahtumiin sekä kauppakeskuksiin. Nyrkki haluaa muistuttaa alueen asukkaita myös tehosteannoksen tärkeydestä täyden suojan saavuttamiseksi koronavirusta vastaan, sillä joitakin tehosteaikoja alueella on jäänyt käyttämättä.

Kolmannet rokotukset ovat alkaneet alueella äskettäin. Riskiryhmään kuuluvia pyydetään seuraamaan oman kunnan tiedotusta aiheesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on linjannut kolmannen koronarokotteen tarpeellisuudesta seuraaville ryhmille:

• Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

• Kaikille 60 vuotta täyttäneille

• Niille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille, jotka ovat saaneet rokotteensa lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä yli 6 kuukautta sitten

• Laitoksissa ja hoivakodeissa asuville

• Lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2

Kolmatta rokoteannosta suositellaan myös alle 30-vuotiaille miehille, jos he ovat vakavasti immuunipuutteisia. Muussa tapauksessa alle 30-vuotiaille miehille ei suositella kolmatta rokotetta.

Janne Airaksinen