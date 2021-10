Kunta kustansi, vapaaehtoiset toteuttivat – pururadan varrella on nyt kotalaavu ja pian myös tulipaikka

Koko yhteisöä hyödyttävien projektien toteuttaminen ei aina välttämättä edellytä isoa työpanosta kunnalta tai järjestöiltä, vaan vapaaehtoistyölläkin voi saada aikaan paljon. Joutsalainen Teresa Jokinen jätti kevättalvella valtuutettuna vielä ollessaan kunnalle valtuustoaloitteen laavun tai kodan rakentamisesta Valklammen, ampumaradan tai pururadan läheisyyteen, ja kun kunnasta ei tuntunut löytyvän sinänsä muuten hyväksi todetulle projektille toteuttajaa ainakaan kovin pian, tarjoutui Jokinen keräämään talkooporukan projektin toteuttajaksi.

Kunta kyllä tilasi ja kustansi toteuttavaksi valitun kotalaavun runsaat 4.000 euron arvoiset rakennusmateriaalit ja rakennuspaikaksi kaavaillun alueen pohjatyöt. Jokinen ja muutama muu vapaaehtoinen puolestaan kaatoivat alueelta muutamia puita ennen pohjatöitä ja pohjatöiden valmistuttua rakensivat valmiina hirsipakettina toimitetun kotalaavun käyttökuntoon.

Menossa katon kiinnitys hirsikehikkoon. Teuvo Koskinen ruuvaa, Seppo Hurri tarkistaa.

Viiden vapaaehtoisen voimin viime torstaina rakennettu kotalaavu sijaitsee pururadan läheisyydessä viiden kilometrin mittaisen lenkin varrella kohdassa, josta haarautuu risteys 7,5 kilometrin lenkille. Urheilukentältä paikalle kertyy matkaa pururataa pitkin runsaat pari kilometriä, Teollisuustien parkkipaikalta vähemmän.

Parinkymmenen hengen kotalaavuun tulee vielä pöytä ja penkkejä ja laavun lähettyville tulipaikka istuimineen. TyöVarikolla tehtävä tulisija tulee olemaan Teresa Jokisen mukaan samanlainen kaivonrenkaasta valmistettu kuin Pohvinpuistossa.

– Siinä on muurikkavalmius ja sitten ihan ritilä, että pääsee lettua paistamaan tai makkaraa. Ja se toimii myös hiilillä, eli ei tarvitse välttämättä puita raahata mukanaan, sanoo Jokinen.

Hiilet ja puut on siis kuitenkin tuotava itse. Jokisen mukaan siitä, miten muut kuin hiihtäjät kulkevat kotalaavulle talvella, kun laduilla ei ole suotavaa liikkua jalan, on vielä keskusteltava Joutsan Pommin kanssa.

– Minulla oli vähän ajatuksena, että jos tuohon saa leveän baanan Teollisuustieltä, että sitten pääsisi esimerkiksi vaikka potkurilla tai vastaavaa. Mutta sitä täytyy nyt vähän katsoa latukoneen kanssa. Eihän siinä ladulla oikein kävelijöistä tykätä. Mutta miksei me nyt sitten vaikka tampata tuohon lumikengillä joku polku. Ei se kovin pitkä matka kuitenkaan ole, pohtii Jokinen.

Seppo Hurri kattotöissä.

Aloitteessaan esittämänsä laavu- tai kotaprojektin toteuduttua Jokinen on sitä mieltä, että samalla lailla – siis että kunta maksaa materiaalit ja vapaaehtoiset toteuttavat – kannattaisi toteuttaa muitakin koko yhteisöä hyödyttäviä projekteja. Hän uskoo, että talkoilla saataisiin paljon aikaan.

– Toki näissä on aina kunnalla se haaste varmaan, että sitten se huolto ja ylläpito on, ja tietyissä rakennelmissa tietenkin vastuu, että ne ovat turvallisia ja vastaavaa. Että ei ihan mitä vaan varmaan voi ruveta tekemään. Mutta ehdottomasti kannattaa yrittää, jos on jotain mielessä.

Myös kotalaavuprojektin kunnassa hoitanut tekninen johtaja Juha-Matti Näykki on sitä mieltä, että vastaavia hyödyllisiä projekteja voitaisiin toteuttaa edellä mainitulla tavalla. Kuntaan tulee Näykin mukaan melko usein aiheeseen liittyviä pyyntöjä, tosin aina niihin ei tartuta. Esimerkiksi uimarantojen laitureiden kunnostamisia pyydetään teknisen johtajan mukaan aina välillä, mutta vaikka projekti ei olisi kallis, siihen ei välttämättä lähdetä, koska tekninen lautakunta on linjannut melko tiukasti sen, mitkä ovat viralliset uimarannat ja mitä kunnostetaan.

Yksi esimerkki yhteistyöstä ovat myös lähes kuukausittain tulevat soitot, joissa kuntalainen tarjoutuu raivaamaan yksittäisen tuulella hankalasti kaatunen puun kunnan mailta, jos saa puun itselleen.

– Useasti minä sen sitten lupaan. Se on kunnan puu, mutta se, että laitanko metsurin sinne aina asialle, niin ei siinä välttämättä ole mitään järkeä. Eli itse asiassa tätä yhteistyötä tehdään aika paljon, se on vaan pienemmässä mittakaavassa, kertoo Näykki.

Kun kotalaavun runko oli saatu pystyyn, talkooporukka eli Teresa Jokinen, Seppo Hurri, Heikki Nurminen, Yrjö Tähkänen ja Teuvo Koskinen pitävät evästauon ennen kattohuovan asennustöihin ryhtymistä.

Yläkuvassa Yrjö Tähkänen (vas.) ja Seppo Hurri.

