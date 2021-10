Joutsassa leviää ärhäkkä vatsatauti

Joutsan varhaiskasvatuksessa leviää ärhäkkä vatsatauti, jonka oirekuva on noroviruksen kaltainen. Tauti on herkästi leviävä ja oireet alkavat äkillisesti. Oireita ovat kouristavat vatsakivut ja pahoinvointi, joita seuraa oksentelu. Valtaosalla sairastuneista on myös ripulia, joka on yleensä lyhytkestoinen ja lievä.

Tautia on todettu varhaiskasvatuksessa, josta se on levinnyt nopeasti myös aikuisiin ja lasten perheisiin. Taudin leviämisen ehkäisyssä oleellista on hyvä käsihygienia, johon kuuluu sekä peseminen vedellä ja saippualla että käsihuuhteen käyttö.

– Jos sinulla on norovirukseen sopivia vähäisimpiäkään oireita, niin pysy kotona, jotta et levitä mahdollisesti alkavaa tautia päivähoitoon, kouluun tai työpaikalle. Sairastettuasi taudin sinulla tulee olla kaksi oireetonta päivää, ennen kuin voit palata päivähoitoon, kouluun tai työpaikalle, todetaan seututerveyskeskuksen tiedotteessa.

Markku Parkkonen