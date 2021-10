Luhangassa kerätään nyt ser-jätettä koko ajan

Luhangassa on otettu käyttöön pysyvä sähkö- ja elektroniikkaromun (ser) kierrätyspiste. Ser-jätettä on kerätty paikkakunnalla aiemmin vain tilapäisesti, mutta nyt kirkonkylälle kylätalon takapihalle on sijoitettu pysyvä keräyskontti, johon voi viedä käytöstä poistettuja, toimiakseen joko sähkövirtaa, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa tarvitsevia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Siis esimerkiksi kodinkoneita, kodin elektroniikkaa, sähkötyökaluja, valaisimia, lamppuja ja valosarjoja.

Yleisesti ottaen irtoparistot ja -akut eivät kuulu ser-keräykseen, mutta Luhangan keräyspisteelle voi viedä niitäkin.

Kontilla asiointi tapahtuu pääkirjaston aukioloaikojen puitteissa. Kontti pidetään lukittuna muun muassa tietoturvasyistä, mutta kirjastonhoitaja avaa sen pyydettäessä.

Vaikka kirjastonhoitaja ohjeistaakin tarvittaessa ser-jätteen keräyspisteen käytössä, on keräyspisteellä asioivan hyvä huomioida Luhangan ja Joutsan kuntien ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan muutamia asioita. Jos laitteista esimerkiksi saa helposti paristot ja akut irti, ne voi irrottaa Masalin-Weijon mukaan etukäteen ja laittaa kontissa sieltä löytyviin keräysvälineisiin – sieltä kun siis löytyy omat keräysvälineet ser-jätteelle, lampuille, paristoille ja akuille, eli kaikkea ei laiteta samaan. Mitä akkukäyttöisiin työkaluihin kuitenkin tulee, niiden akkuja ei tarvitse etukäteen poistaa.

Samoin esimerkiksi se on ympäristötarkastajan mukaan hyvä huomioida, että jos tuo keräykseen vaikkapa lamppuja pahvilaatikoissa, ei jätä pahveja keräyspisteelle, sillä ne eivät kuulu sinne. Myös paristojen ja akkujen pakkaamiseen on olemassa ohjeistusta.

– Litiumparistojen ja akkujen ulkoiset virtanavat pitäisi suojata esimerkiksi teippaamalla, muovipussin tai kelmun avulla. Ja sitten jos tullessa ottaa huomioon, että käsittelisi niitä paristoja ja akkuja varoen, etteivät ne vaurioidu, neuvoo Masalin-Weijo.

Pysyvä ser-jätteen keräyspiste on hankittu Luhankaan ympäristötarkastajan mukaan kunnan ja tuottajayhteisöjen eli sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuta hoitavan Elker Oy:n, paristokierrätystä hoitavan Recser Oy:n ja lyijyakkujen tuottajavastuuta hoitavan Akkukierrätys Pb Oy:n yhteistyöllä. Taustalla oli halu helpottaa kuntalaisten ser-jätteen kierrätystä.

– Tässä on nyt ajateltu, että se on parempaa palvelua kuntalaisille, kun saadaan tämmöinen vakituinen keräyspiste, sanoo Masalin-Weijo.

Keräyspistettä ei tyhjennetä ympäristötarkastajan mukaan säännöllisesti, vaan sen mukaan, miten se täyttyy.

Tarja Kuikka

Kuva: Marika Masalin-Weijo