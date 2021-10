Pisteetön reissu pohjoiseen

Futsal-liiga:

La 23.10. Tornio:

ToPV-JoSePa 5-3.

Su 24.10. Kemi:

FC Kemi-JoSepa 9-1.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

JoSePan sijoitus sarjataulukossa (tilanne 26.10.): 10:s.

JoSePan Futsal-miehistö kävi pohjoisen kierroksella Futsal-liigassa. Tuliaisia ei juuri ollut, sillä kotijoukkueet ToPv ja Fc Kemi pyörittelivät JoSePasta 5-3 (3-1) ja 9-1 (6-0) voitot.

JoSePa sai ennen ottelua hiukan helpotusta kapeaan miehistöön, kun KaDysta saatiin ainakin kuukaudeksi lainalle Ossi Kivipuro. Pohjoiseen lähdettiin siis kymmenen pelaajan voimin, kaksi maalivahtia ja kahdeksan kenttäpelaajaa. JoSePalla oli matkassa hiukan kokemattomia pelaajia, ja näistäkin Elias Paappanen loukkaantui lauantaina.

Lauantain vastus Tornion miehistö oli avainpelaajien osalta varsin erilainen kuin vielä keväällä, eikä joukkueen voinut sanoa varsinaisesti vahvistuneen. JoSePallakin oli tässä pelissä omat paikkansa, mutta pallonmenetykset ja puolustusvirheet tuppaavat tällä tasolla kostautumaan. Tornio oli läpi ottelun pelillisesti kuitenkin koko ajan kiinni voitossa. Kotijoukkueen tähtipelaajan Newton Jr:n punakortin myötä JoSePa pääsi jo maalin päähän, mutta ei lopulta rinnalle.

Sunnuntaina oli sitten vastassa viimevuotinen finalisti FC Kemi. Kemiläiset eivät ainakaan viime vuodesta ole heikentyneet, vaihtopenkkiä myöten vilisee Suomen, Marokon ja Venezuelan maajoukkuemiehiä. Se valitettavasti näkyi myös kentällä. JoSePa yritti puolustaa tarkasti, mutta jokainen virhe tuppasi näkymään myös taululla. Niinpä puoliaikalukemissa ei ole hirveästi ihmeteltävää. Toisella jaksolla JoSePa oli paremmin mukana, ehkä kotijoukkue veti vähän happea seuraavia koitoksia varten.

Tällaisissa peleissä JoSePan pelin avain on tiivis puolustaminen. Nyt tuli liikaa pallonmenetyksiä ja hiukan huolimatonta pelaamista, mitä ei tällä tasolla saa esiintyä. Reikäpaidalla pelattaessa ei oikein kärsivällisyys riittänyt, ja tämä kostautui muutamina turhina takaiskuina. Ensi lauantaina on vastassa sarjanousija TPK, joka on hiukan JoSePan yläpuolella taulukossa.

– Vähän raihnaisella pakalla oltiin taas liikenteessä. Lauantaina oli ihan saumat ottaa pisteitä. Taistelu oli hyvää, mutta holtittomat menetykset ja keposet maalit vastustajalle olivat liikaa. Kemi näytti sunnuntaina sitten tasonsa, emme pelanneet riittävän tiiviisti emmekä fiksusti tuon tason vastusta vastaan. Jatkossa pitää nämä kymmenen maalin murskajaiset jättää väliin, eli puolustamisestahan tässä on kysymys, jos pisteitä aikoo saada. Tuleva TPK-peli on meille tärkeä, toivottavasti saadaan sairastuvalta vähän miehiä takaisin, Eliaksenkaan nilkkavaiva ei vaikuttanut pahalta, totesi JoSePan valmentaja Mikko Paappanen.

Petri Hentinen

Kuva: JS Arkisto.