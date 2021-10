Joutsan Eläkkeensaajat juhli viisikymppisiä

Joutsan Eläkkeensaajat ry vietti viime viikon keskiviikkona 50-vuotisjuhliaan koulukeskuksen auditoriossa. Juhlat pidettiin koronaepidemian vuoksi vuoden myöhässä, sillä yhdistyksen virallinen syntymäpäivä on 26.10.1970.

Yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Hamina totesi avajaissanoissaan, että eläkkeensaajien yhdistys perustettiin vuosikymmenellä, jolloin suurin osa eläkeläisjärjestöistä järjestäytyi.

– Miksi oli syntynyt tarve perustaa yhdistys? Kun olen lukenut yhdistyksen ensimmäisten vuosien pöytäkirjoja, olen sitä mieltä, että oli syntynyt tarve kuulua yhteen ja tehdä yhdessä. Pidettiin kerhoja, matkusteltiin yhdessä, käytiin naapuriyhdistysten juhlissa ja pidettiin omia juhlia. Kun harvalla oli oma auto, liikkuminen yhdessä antoi mahdollisuuden laajentaa reviiriä, totesi Hamina.

Hamina katsoi, että vaikka vuodet ovat vierineet ja toimijoiden sukupolvet vaihtuneet, yhdistyksen tehtävä on edelleen sama: pitää huolta myös ikäihmisten hyvinvoinnista.

– Tuntuu, että juuri tänä aikana tarvitaan ikääntyvien ihmisten tietoja ja taitoja. Heitä tarvitaan rohkaisemaan ja kertomaan nuoremmille, että aina ennenkin on selvitty. Myös ikääntyneiden ihmisten tulisi ottaa rohkeasti kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ikääntyminen ei ole syy lakata haastamasta itseään.

Juhlapuheen pitänyt Eläkkeensaajien keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Kokko totesi, että järjestötoiminta on rikkautta.

– Jäsenyhdistyksemme ovat upporikkaita, vaikka ne eivät rahassa kylve. Sitä rikkautta, joka toiminnastamme kumpuaa, ei nimittäin rahassa voi mitata, eikä se näy tilinpäätöksissä. Rikkautemme on yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemisen iloa ja toisistamme huolehtimista. Se on sitä kuuluisaa sosiaalista pääomaa, sanoi Kokko.

Hän myös muistutti siitä, että suomalaiset ovat tutkitusti onnellisin kansa maailmassa ja Suomi on hyvä paikka olla ja elää.

– Suuri kiitos tästä kuuluu maamme eläkkeensaajille, teille työn sankareille, jotka olette tätä maata itseänne säästämättä rakentaneet.

Juhlan virkistävistä musiikkiesityksistä vastasivat Hannu ja Marja Tuovinen, Seppo Pänkäläinen ja Loviisa Viro sekä laukaalaiset Satu ja Arto Rantanen.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa Joutsan Eläkkeensaajien juhlassa palkittuja: Reijo Hamina (vas.), Eira Heino, Marja-Leena Maunula, Liisa Toivonen, Aune Lahtonen, Paula Salonen, Vilho Inkeroinen, Juhani Moilanen, Markku Malin ja Pentti Säynätmäki.

Palkitut

Juhlassa luovutettiin Joutsan Eläkkeensaajien puheenjohtajalle Reijo Haminalle Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL) tunnustusmitali.

EKL:n kultaisen ansiomerkin saivat Eira Heino, Marja-Leena Maunula ja Liisa Toivonen.

EKL:n hopeisen ansiomerkin saivat Vilho Inkeroinen, Aune Lahtonen, Markku Malin, Juhani Moilanen, Eino Nurminen ja Pentti Säynätmäki.

Yhdistyksen viirin saivat Vilho Inkeroinen, Marja-Leena Maunula, Juhani Moilanen, Mirja Nurminen ja Paula Salonen.

Eläkkeensaajien juhlassa kuultiin useampiakin musiikkiesityksiä. Juhlan avasivat omalla esityksellään joutsalaiset Hannu (vas.) ja Marja Tuovinen. Marja Tuovinen soittaa kuvassa sadeputki-nimistä soitinta.

Otteita Joutsan Eläkkeensaajat ry:n historiikista:

Joutsassa 26. päivä lokakuuta 1970 kokoontui joukko eläkkeellä olevia henkilöitä Säästöpankin kerhohuoneelle perustamaan omaa yhdistystä. Aloitteen kokoontumisesta teki arvostettu kunnallisneuvos Lauri Anttila. Pöytäkirja kertoo, että ”Läsnä oli 28 asian harrastajaa, puheenjohtajana Lauri Anttila ja sihteerinä Lyyli Nurminen. Toiminnan periaatteita ja yhdistyksen sääntöjä oli saapunut selvittämään EKL:n toiminnanjohtaja Aarre Lauliainen”.

Pöytäkirja kertoo edelleen, että on käyty laaja keskustelu, minkä jälkeen oli toiminnanjohtajan esityksestä päätetty perustaa oma yhdistys, hyväksyttiin säännöt ja nimeksi päätettiin Joutsan Eläkkeensaajat ry. Johtokuntaan valittiin jäseniksi Armas Kuusimäki, Leo Turunen, Olga Salminen, Juho Valasti, Ida Sievänen, sekä varajäseniksi Kalle Lindberg, Taneli Laitinen, Hilma Oksanen, Aino Lindberg, Aleksi Ruistamo ja Lyyli Nurminen. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Lauri Anttilan, tilintarkastajiksi Sanema Anttilan ja Sulo Riipisen sekä varatilintarkajiksi Rikhard Ollikaisen ja Matti Välilän. Yhdistys rekisteröitiin tammikuussa 1971.

…

Toimintakertomukset vuosien varrelta kertovat, kuinka on tehty retkiä lukematon määrä, käyty monissa teattereissa, konserteissa, kierretty museoissa ja katseltu kirkkoja. Suomea on kierretty Helsingistä Lappiin. On käyty Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa ja vierailtu Viron puolella Tallinnassa. Alkuvuosien pöytäkirjat kertovat kuinka Anttilan Lasse ajoi aina matkoilla.

…

Eläkkeensaajat ovat olleet aikaansa seuraava yhdistys. Kunnanvaltuustossa ja useissa lautakunnissa ovat eläkkeensaajat olleet edustettuina ja tuoneet ikäihmisten näkemystä päätöksentekoon.

Yhtenä vaikutuskanavana me Joutsan Eläkkeensaajat olimme kuntaan perustetun vanhusneuvoston jäseninä sen perustamisesta lähtien hoitaen sen puheenjohtajuutta alkuvuodet. Merkittävä kulttuuriteko on ollut myös, kun yhdistys toimi hakijana ja hallinnoijana Joutsan Työväenyhdistyksen historiakirja-hankkeessa. Näin talteen saatiin yksi iso osa Joutsan historiaa.

…

Yhdistystoiminta on pyyteetöntä puurtamista. Määrätietoisesti kunnallisneuvos Anttila sai esimerkillään joukot innostumaan eläkkeensaajien toimintaan. Hän oli puheenjohtajana 11 vuotta, osallistui piirin toimintaan ollen muutaman vuoden piirin puheenjohtajana. Hänen jälkeensä puheenjohtaja vaihtui useasti kunnes 2001 alkoi Toini Rantalan puheenjohtajakausi kestäen 12 vuotta.

Sihteereistä voi erikoisesti mainita ensimmäisen sihteerin Olga Salmisen. Hän kirjoitti toimintakertomukset runomuotoon esimerkiksi vertaamalla yhdistyksen toimintaa kasvavaan puuhun, josta vanhenevat oksat kuihtuvat pois ja uusia kasvaa tilalle. Kaikki yhdistyksen pöytäkirjat on hyvällä ammattitaidolla arkistoitu.

Joutsan Eläkkeensaajien 50-vuotishistoriikin oli laatinut yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Hamina ja sen esitti juhlassa Jaakko Moilanen.