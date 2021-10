Tyytyväinen Joutsassa – politiikan konkari Pauliina Maukonen vaihtoi Muuramen Joutsaan

Viime joulukuussa Muuramesta Joutsaan muuttanut Pauliina Maukonen katsoo Joutsalla olevan monta tekijää, joilla houkutella uusia asukkaita. On esimerkiksi tilaa olla, luonto on lähellä ja Joutsan sijainti on hyvä. Viimeksi mainittu on helpottanut Ajatuspaja Alkion vetäjänä ja tutkimuskoordinaattorina Helsingissä työskentelevän Maukosen omaakin arkea. Hänen työmatkansa Helsinkiin kestävät nyt vain reilut kaksi tuntia, ja työpäivät ovat aiempaa lyhyempiä. Toki työtä tehdään monipaikkaisesti Angesselästä käsin.

– Muuramessa heräsin aina kello 4.15, että olin aamujunassa. Olin Helsingissä yhdeksältä, ja silloin olin aikaisintaan kahdeksalta illalla kotona, vertaa Maukonen.

Eräällä tapana ongelmana Maukonen pitää kuitenkin Joutsan mainetta. Hänen mielestään kuntapolitiikka näyttäytyy lehtien palstoilla negatiivisena, valituksina ja suhmurointina, ja hän uskoo sen vaikuttavan Joutsan houkuttelevuuteen. Hänestä tärkeintä onkin huolehtia Joutsan maineesta.

– Se ei ole ainoastaan kuntapäättäjien asia, vaan se on kaikkien muidenkin asia.

Maukosen oman muuton taustalla olivat perhe- ja logistiset syyt ja ratkaisevana elämänkumppanin löytyminen Joutsasta. Joutsaa ja sen päättäjiä ennalta tuntenut Maukonen on ollut todella tyytyväinen Joutsassa. Hän kuvaa kohtaamaansa yhteisöllisyyttä syliinsä ottavaksi.

– Ihmiset ovat todella lämpimiä. Täällä tuntee heti kuuluvansa porukkaan.

Kehuja saavat myös palvelut, joita Muuramessa ei ollut: esimerkiksi liikuntaneuvoja, koululaisten kesätoiminta ja koulujen kaupunkikouluja pienemmät luokkakoot. Maukonen sanoo 12-vuotiaan lapsensakin olleen hyvillään siirryttyään muuton myötä 25 oppilaan luokalta 19 oppilaan luokkaan.

– Hän itse kerran keväällä sanoi, että äiti täällä hän oppii paljon enemmän ja täällä on niin paljon rauhallisempaa koulutunneilla. Että kyllä sillä luokkakoolla on niiden nassikoidenkin näkökulmasta merkitystä.

Muuramessa Pauliina Maukonen toimi kaksi kautta keskustan kunnanvaltuutettuna ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuutettuna. Joutsassa hän ei aikonut asettua kuntavaaleissa ehdolle, mutta tuli toisiin ajatuksiin pitkäaikaisen keskustavaikuttajan Terttu Hentisen pyydettyä häntä harkitsemaan asiaa. Vaalitulos oli hänelle yllätys: keskustan ja koko Joutsan toiseksi eniten ääniä. Luottamuspaikkajaossa hänestä tehtiin kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Työtaustansa myötä Maukonen katsoo voivansa tuoda Joutsan kuntapolitiikkaan ainakin monipuolista tietoa kehittämisen näkökulmasta.

– Pystyn analysoimaan päätöksiä kyllä sillä, että ne olisivat nimenomaan joutsalaisten kannalta hyviä, sanoo nykyisessä työssään tietoa kaiken tasoisen yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi tuottava, aiemmin muun muassa Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtajana, erityisavustajana EU-parlamentissa sekä tutkijana ja opettajana Jyväskylän yliopistossa työskennellyt Maukonen.

Valtuutettuna Maukosen filosofia on, että on vain yksi puolue: Joutsa-puolue. Sen arvon hän oppi Muuramessa. Roolinsa kunnanhallituksen puheenjohtajana hän näkee toimia yhdistävänä tekijänä ja huolehtia siitä, että päätöksiä valmistellaan kunnanhallituksessa sillä tavalla yhteisvoimin, että niihin pystytään sitoutumaan ja ne kantavat myös valtuustosaliin.

Aina näin ei ole käynyt, ja siitä Maukonen on pahoillaan. Hänelle kunnanhallitus on paikka keskustelulle, ja jos sieltä lähdetään yksimielisenä valtuustoon, hän toivoisi mielipiteiden pysyvän valtuustossa. Hän perustelee sitä sillä, ettei kuntapolitiikassa voi toimia monessa roolissa – yhtenä päivänä kuntalaisen, toisena valtuutetun ja kolmantena jonkun muun.

– Täytyy olla johdonmukainen, ja näin se ei ainakaan täällä valitettavasti ole toteutunut. Että eräällä tapaa valta tuo sen vastuun, ja se on ehkä se vaikein tehtävä. Tämä ei ole ainoastaan Joutsan ongelma.

Joutsan kuntapolitiikan vahvuuksiksi Pauliina Maukonen lukee esimerkiksi toiminnan yhteisöllisyyden, erilaiset mielipiteet ja sen, että virkamiehiä ja luottamushenkilöitä on vähän ja nämä pelaavat hyvin yhteen. Isoja ulkoapäin tulevia uhkia hän ei näe, vaan arvelee suurimmaksi uhkaksi sen, haluavatko päättäjät itse tehdä uhkia.

– Viittaan tällä tähän toimintakulttuuriasiaan.

Työurallaan 48-vuotias Maukonen on kulkenut tutkimuspuolelta päiväpolitiikkaan ja sieltä takaisin tutkimuspuolelle. Uransa jatkoon hänellä on monia haaveita, yksi niistä voisi olla paikka Arkadianmäellä seuraavissa eduskuntavaaleissa.

– Sen jälkeen ei kannata enää miettiä sitä uraa, koska minulla alkaa ikää olla paljon politiikkaan. Mutta toisaalta olen miettinyt sitäkin, että voisihan sitä tehdä vaikuttamista virkamiehenäkin.

Joutsan valtuutettu ja kunnanhallituksen pj elokuusta 2021 alkaen.

Muuramen valtuutettu ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuutettu 2013–2020, erosi joulukuussa 2020.

Koulutus: kulttuurisihteeri, yritysjohtamisen erityisammattitutkinto, yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena valtio-oppi.

Työskennellyt toukokuusta 2020 Maaseudun Sivistysliiton osana toimivan Ajatuspaja Alkion vetäjänä ja tutkimuskoordinaattorina.

Muita viimeisimpiä työtehtäviä: Keskustan K-S piirin toiminnanjohtaja 2010–2020, Anneli Jäätteenmäen erityisavustaja EU-parlamentissa 2012–2014, European Womens Lobbyn hallituksen jäsen 2008–2009, Suomen keskustanaisten pääsihteeri 2008–2009 ja eri tehtäviä Jyväskylän yliopistossa 2002–2009, viimeisimpänä kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman ohjelmakoordinaattori.

Liittyi Keskustanuoriin 16-vuotiaana koettuaan omakseen puolueen näkemyksen ihmisyydestä sekä koulutus- ja sivistysasioista.

Perhe: puoliso ja alakouluikäinen lapsi.

Harrastaa ratsastusta, kahden koiran kanssa lenkkeilyä, politiikkaa, lukemista ja kirjoittamista.

Motto: Kun henki on vahva, niin vähäkin työ riittää maailman luomiseen.’

