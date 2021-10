Puheenvuoro: Koronapassiko Luhangan valtuustoon?

On ilmennyt, että Luhangan kunnanvaltuustossa/hallituksessa on henkilö/henkilöitä, jotka eivät ole ottaneet ensimmäistäkään koronarokotusta. Luulisi, että ihmiset, jotka ovat asettuneet ajamaan yhteisiä asioita, kantaisivat sen verran vastuuta, että olisivat ensimmäisinä ottamassa rokotteen ja olisivat esimerkkinä muillekin. Kuntamme väestöstä on iso joukko ikäihmisiä, joille korona voi olla kohtalokas. Laumasuojaa ei saavuteta muuten kuin tarpeeksi tiheällä rokotuksella ja rokottamattomuus voi johtaa siihen, että kerona voi jäädä kytemään kuin metsäpalo, joka taas puhkeaa tilaisuuden tullen.

Antti Huttunen

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.