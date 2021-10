Puheenvuoro: Parhaimmat kiitokset auringonkukkapellosta

Haluan kiittää Höltän maanviljelijäperhettä auringonkukkapellosta, joka on jo useampana kesänä koristanut Pertunmaantien vartta. Monet autoilijat ovat pysähtyneet valokuvaamaan ja ihastelemaan kukkapeltoa.

Tiedän, ettei maatalous nykyisessä Suomessa ole helpommasta päästä. Se on paljon työtä vaativaa yritystoimintaa. Siitä huolimatta perhe jaksaa ilahduttaa meitä kukkapellolla. Kunnassamme on onneksi monta hyvin toimivaa yritystä, jotka antavat kuntalaisille työtä ja näin ollen myös verotuloja

Kuntamme väestörakenne ikääntyy kovaa vauhtia ja kunta ei pärjää ilman riittäviä verotuloja. Ja niitä tuloja saadaan yrittäjiltä, työssäkäyviltä ja eläkeläisiltä.

Joutsa kunnan kaikki ns. ulkopuolelle näkyvät tapahtumat ovatkin yrittäjien järjestämiä, kuten edellä mainitsemani auringonkukkapelto, joka vieläkin näin syksyllä on hyvin kaunis. Olen luonnonrakastaja. Ja tänä syksynä luonto on tarjonnut meille uskomattoman kauniin ruskasyksyn.

Nuori yrittäjä järjestää täällä massiivisen rock-konsertin. Toinen nuori mies järjestää ison moottoripyörätapahtuman. Järjestöt järjestävät Jousan Markkinat. Yrittäjät ry ja ehkä osittain kunta Joutopäivät. Minulla asiasta ei ole varmaa tietoa kyseisistä järjestelyistä. Joutsan Yrittäjät ry järjestää joulun avajaiset ja seurakunta lukemattomia lisätapahtumia.

Kuntamme on kyllä järjestänyt meille erinomaisen terveydenhuollon ja terveyskeskuksen ja hyvät kouluolosuhteet yms. Mutta siihen lienee on myös vaikuttanut se, että Joutsa on tällä alueella ns. kuntakeskus. Miten kunta on vaikuttanut asuinympäristöömme?

Siis yrittäjät järjestävät myös joulun avauksen, mutta Joutsan kunta on jo monta vuotta ollut ilman koko kylän yhteistä joulukuusta. Aikoinaan sanottiin, että ns. ilkivallan takia ei joulukuusta pystytetä. Se on juuri sitä ns. periksiantoa mahdolliselle ilkivallalle. En tiedä yhtään muuta paikkakuntaa suomessa, jossa kylän keskellä ei ole joulukuusta. Jopa pienissä sivukylien yhteisöissä pystytään yhteinen joulukuusi.

Joutsan kunta ei saa valitettavasti joulukuusta pystyyn jouluksi kunnan asukkaiden iloksi. Nyt, kun tässä joulu tuli esille, on syytä mainita Joutsan kunnan katuvaloihin kiinnittämät hirveät värikkäät vilkkuvalot. Kerran elämässäni olen käynyt Thaimaassa. Kyseiset valot muistuttavat ensisijaisesti Thaimaan valoja, ei suomalaisia jouluvaloja.

Värikkäät isot valot sopivat hyvin kaupunkien jouluvalokadulle. Kaupunkimiljöö on rakenteeltaan niin toisenlainen kuin pieni kylä. Joutsa on nyt kuitenkin ns. kuntakeskus, johon kuuluu Leivonmäki ja tavallaan Luhanka, vaikka onkin vielä itsenäinen kunta. Tähän alueeseen verrattuna Hartola on pieni ja vaatimaton, mutta jo heti Nelostien varrella on Hartolan kohdalla valaistuja kuusia. Keskustasta puhumattakaan. Suosittelen kunnan päättäjille myös vierailuja Heinolassa katsomassa, millainen on kaunis jouluvalaistus.

No, sitten on tämä nyt jo tältä vuodelta ohimennyt kesä. Kunnan keskusta-alueiden yleiseen kesäilmeeseen en katso aihetta tässä kirjoituksessa puuttua, koska siitä on kirjoitettu lehdessä vuosikaudet, miten surkea se on. Eikä kunta ole tehnyt asialle yhtään mitään.

Kylän ulkopuolelta katsottuna kunnan keskustan ulkonäkö on surkeassa kunnossa. Eivätkä nuo kesäiset rikkaruohon peittämät liittymät liiemmälti houkuta ohiajavia kylän keskustaan kääntymään, vaikka näkymät sillalta ovatkin huikean kauniit.

Tässä tulikin käytyä läpi ns. vuoden kierto koskien kotikuntamme ulospäin näkyvää olemusta. Oletukseni on, että ko. asioiden kuntoon saattaminen ei ole kunnalle rahakysymys. Kun kunnalla oli varaa tuhota tärkeät kunnan keskeiset ekoalueet.

Onko Joutsan kunta jotenkin jäljessä siinä kehityksessä, jota painotetaan nyt jopa jatkuvasti televisiomainoksissa. Se on elinympäristöstä huolehtiminen ja kokonaisvaltainen ekologinen näkökulma, jossa huolehditaan puhtaan ilman lisäksi ympäristön kauneudesta. Miksi ihmiset ovat kautta aikojen rakentaneet pihoihinsa puutarhoja ja miksi kaupungit ovat rakentaneet keskustoihinsa puistoja.

Koko kesän pyöri televisiossa ”pelasta pörriäinen”. Auringonkukkapelto pelasti lukemattomia pörriäisiä.

Hyvää syksyä kaikille kuntamme asukkaille

Hannele Welling

