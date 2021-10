Säästöpankki sulkee ovensa Joutsassa

Helmi Säästöpankki Oy on päättänyt yhdistää pankin Joutsan toimipisteen Sysmän toimipisteeseen, mikä tarkoittaa käytännössä Joutsan toimipisteen sulkemista. Pankki tiedotti asiasta tiistaina päivällä.

Tiedotteen mukaan Helmi Säästöpankissa on käyty toiminnalliset yhteistoimintaneuvottelut, jotka on saatu päätökseen viime viikolla. Neuvottelujen perusteella pankki on päättänyt paitsi yhdistää Joutsan toimipisteen Sysmän toimipisteeseen, myös supistaa käteisen rahan tarjoamista siten, että käteistä on jatkossa saatavilla ainoastaan Lahden toimipisteestä. Muutokset tullaan toteuttamaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Joutsan toimipisteen yhdistämisen taustalla on tiedotteen mukaan pankin halu tarjota jatkossakin asiakkailleen neuvonta- ja asiantuntijapalveluja vahvempien ja laajempien resurssien kautta kuin pirstaloituneina pieniin yksikköihin.

– Tämän lisäksi ajasta ja paikasta riippumattomat palvelumuodot ovat lisänneet vahvasti suosiotaan. Joutsan toimipisteen asiakkaat voivat jatkossa hoitaa pankkiasioitaan joustavasti digitaalisia kanavia pitkin tai pankin muissa toimipisteissä, pankin tiedotteessa todetaan.

Osana yt-neuvotteluja Helmi Säästöpankissa on järjestelty uudelleen työntekijöiden rooleja. Pankin toimitusjohtaja Henry Uddin mukaan Joutsan toimipisteen henkilökunta siirtyy toimintojen keskittämisen myötä Sysmään. Joutsan toimipisteessä on työskennellyt Uddin mukaan vakituisesti kaksi henkilöä.

Mitä asiakkaisiin tulee, he saavat loppuvuoden aikana tietoa siitä, miten toimia jatkossa.

– Loppuvuoden aikana jaetaan asiakkaille palveluvaihtoehdot, miten he jatkossa pystyvät käteisen rahan osalta ja muutoinkin asioimaan Helmi Säästöpankin asiakkaina, sanoo Udd.

Tarja Kuikka