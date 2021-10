Osuuskunta SiniWuokot toiminut jo 20 vuotta

Joutsalainen Osuuskunta SiniWuokot juhli lokakuussa syyskokouksensa yhteydessä 20-vuotissyntymäpäiviään. Nykyisin yhdeksänjäseninen osuuskunta toimii edelleen alustana yrittäjämäisesti työtään tekemään pyrkiville aktiivisille henkilöille.

– Vuosien saatossa osuuskunnan jäsenmäärä ja kokoonpano on hieman vaihdellut, mutta mukana on edelleen neljä perustajajäsentä. Väki on uusiutunut matkan varrella ja sen toivotaan jatkavan uudistumistaan, sillä osa osuuskunnan jäsenistä on tulossa pian eläkeikään ja uutta voimaa tarvitaan mukaan, toteaa osuuskunnan sihteeri Tiina Seppälä.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Osuuskunnan tarjoamat palvelut ovat muuttuneet aina jäsenistön muuttumisen myötä, mutta alusta asti palveluihin ovat kuuluneet siivoustyöt sekä kiinteistönhoito. Osuuskunnan pitkän linjan moniosaaja Markku Arpiainen arvelee, että pienremontteihin ja kiinteistönhuoltoon tarvittaisiin edelleen tekijöitä ja siinä joku voisi hyvinkin elättää itsensä.

Arpiainen on itse vähentänyt osuuskunnan töitä, koska on siirtynyt palkkatyöhön muualle.

– Vielä joitain pieniä juttuja hoidan osuuskunnan kautta, mutta mitään isoa projektia en voi ottaa, joten työsarkaa palvelualttiille ja ahkeralle talonmiehelle tai kiinteistönhoitajalle kyllä riittäisi.

Myös osuuskunnan hallintoa ja kirjanpitotöitä pitkään hoitanut Raija Lähdelahti on jäänyt eläkkeelle ja hänenkin työnsä jatkajaa ollaan hakemassa parhaillaan. Siivoustyötä tekee tällä hetkellä kolme naista, mutta uusia tekijöitä mahtuisi mukaan.

SiniWuokot on niin sanottu työosuuskunta, jossa myydään ihmisten työpanosta. Periaatteessa mitä tahansa työtä voi tehdä osuuskunnan kautta. Osuuskunta hoitaa palkanmaksun työntekijälle ja laskuttaa asiakasta tehdystä työtä. Osuuskunnan palveluita kautta aikojen ovat edellä mainittujen ohella olleet mm. valokuvaus, yritysten markkinointiviestinnän palvelut ja graafinen suunnittelu, hoivatyö, lastenhoitopalvelut, palo- ja pelastusalan koulutukset, maalauspalvelut sekä hankesuunnittelu- ja hallinnointi.

Vuonna 2014 järjestettiin Elinvoimaa Joutsaan -hankkeen toimesta koululla osuuskuntainfo, jossa kerrottiin myös Osuuskunta SiniWuokkojen toiminnasta ja aktivoitiin nuoria, opiskelijoita ja eläkeläisiä hankkimaan sivutuloja toiminnan kautta. Aktivointi ei tuolloin tuottanut tulosta nuorten keskuudessa, mutta työikäisiä toiminnasta kiinnostuneita osuuskuntaan otti yhteyttä muutama.

– Osuuskunnan kautta voi myös pienemmällä riskillä lähteä kokeilemaan kantaisivatko omat siivet yrittäjänä. Voi testata pienimuotoisesti, olisiko omalle osaamiselle tai palvelulle kysyntää ennen oman yrityksen perustamista. Meiltäkin on siirrytty itsenäisiksi yrittäjiksi aikojen saatossa, kertoo Tiina Seppälä.

Osuuskunnan kautta voi toimia joustavasti, sillä päätoimisesti työtä ei välttämättä tarvitse tehdä. Osa-aikainen työ ja satunnainen keikkatyö on mahdollista laskuttaa osuuskunnan kautta ilman, että kantaa yksin yrittäjäriskiä.

– Meitä jäseniä on niin moneen junaan kuin on ihmisiäkin. Itse esimerkiksi en juurikaan ole tehnyt töitä osuuskunnan kautta, mutta olen tainnut olla sihteerinä koko osuuskunnan toiminnan ajan. Minulle tämä osuuskunta on toiminut sellaisena työttömyysturvana, jos joskus projektimaiset palkkatyöt loppuvat, Seppälä toteaa.

– Tietynlainen yleinen epävarmuus työelämässä ja töiden jatkuvuudessa on kyllä pysynyt mukana kaikkien näiden osuuskunnan toimintavuosien ajan. Kukapa meistä olisi osannut perustamisen aikoihin ennustaa, että 20 vuoden päästä mennä porskutetaan edelleen. Mutta tässä ollaan ja toiminta jatkuu, toteaa perustajajäsen Reijo Tamminen.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Osuuskunta SiniWuokkojen perustajajäsenet Vuokko Loipponen (vas), Reijo Tamminen, Markku Arpiainen ja Tiina Seppälä.