Ennakkotiedot valtionosuuksista: Joutsalle lisää, Luhangalle vähemmän

Kuntaliitto on julkaissut ennakkolaskelmat Suomen kuntien ensi vuoden valtionosuuksista. Laskelman mukaan Joutsa näyttäisi saavan lisää valtionosuuksia kuluvaan vuoteen verrattuna ja Luhanka puolestaan menettäisi valtion rahoja ensi vuonna.

Kokonaisuudessaan kuntien saamat valtionosuudet ovat ensi vuodelle kasvamassa 5,8 prosenttia. Laskelman mukaan Joutsa saisi ensi vuonna valtionosuuksia 17,1 miljoonaa euroa eli noin 720.000 euroa (+4,4 %) kuluvaa vuotta enemmän.

Luhangan valtionosuudet sen sijaan ovat laskelman mukaan vähenemässä noin 140.000 eurolla (-5,3 %) 2,5 miljoonaan euroon. Henkeä kohden Luhangan valtionosuudet (3.576 euroa per henkilö) ovat edelleen hyvällä tasolla ensi vuonnakin. Joutsassa valtionosuudet ovat henkeä kohden laskettuna vieläkin paremmat: 3.984 euroa per henkilö. Keskimäärin valtionosuuksia maksetaan Suomen kunnille 1.927 euroa per henkilö.

Valtionosuuksille on tyypillistä voimakkaat vaihtelut. Esimerkiksi Luhangassa valtionosuuksien vuosimuutokset ovat viime vuosikymmenen aikana vaihdelleet yli yhdeksän prosentin lisäyksestä yli kymmenen prosentin vähennykseen.

Markku Parkkonen