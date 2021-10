Heta Huuskola voittoon Montekypärissä

Luhankalainen Heta Huuskola on voittanut Suomen Hippos ry:n, Suomen Monté-ohjastajat ry:n ja raviratojen ensimmäistä kertaa järjestämän Montekypärät-kilpailun. Enintään 50 montelähtöä ajaneille ohjastajille tarkoitetussa kisassa oli viisi osalähtöä, joista ensimmäinen toukokuussa Vermossa ja viimeinen viime sunnuntaina Turussa.

Huuskola voitti osalähdöistä kaksi, elokuun Porin lähdön ja viime sunnuntain lähdön. Molemmissa hän ohjasti isänsä Jukka Huuskolan valmentamaa, jyväskyläläisen Bravo Stablen omistamaa lämminveriruuna Bravo Sencelloa. Muissa osalähdöissä hän otti sijat kolme, neljä ja kahdeksan, kaikki eri hevosilla.

23-vuotias Huuskola iloitsee viimeisen osalähdön voiton tuomasta kokonaiskisan voitosta.

– Olihan se ihan mahtavaa. Sitä lähdettiin haaveilemaan ja sieltä se sitten loppujen lopuksi tulikin.

Luhankalainen oli keväästä syksyyn koko ajan kokonaiskisan kärkisijoilla ja ennen viimeistä osalähtöä kolmantena. Siitä asetelmasta kisaamaan lähtö Turussa tuntui hänestä ihan hyvältä.

– Oli tuttu hevonen, kenen kanssa lähdin kilpailemaan ja tiesin, että jos se on kunnossa, niin voidaan pärjätä, sanoo Huuskola.

Hän kehuu 5-vuotiasta Bravo Sencelloa kilpakumppanina aika lailla täydeksi kympiksi.

– Se on superkiltti ratsastaa ja aina tekee parhaansa. Se on oikein unelma hoitaa. Se on kyllä maailman kiltein.

Montekypärät-kilpailu käynnistyi toukokuussa Vermossa ja osalähtöjä ajettiin kaikkiaan viisi. Kuvassa Heta Huuskola ja Bravo Sencello kisan viimeisessä osalähdössä viime sunnuntaina Turussa.

Montekypärissä kilpaili kymmenen videohaastattelujen pohjalta valittua kilpailijaa, joille järjestettiin kauden aikana kuntotestit sekä hevosalaan ja raviurheilun ammattilaisuuteen liittyvää koulutusta. Kilpailijoita mentoroivat kokeneemmat monteohjastajat.

Heta Huuskolalla on takana vasta vajaat parikymmentä montelähtöä ja hän hakikin kilpailuun saadakseen montessa näkyvyyttä ja päästäkseen ajamaan kilpaa. Hän ohjasti ensimmäiset montelähdöt nelisen vuotta sitten, mutta on vasta viime vuosina alkanut harrastaa lajia ihan tosissaan.

– Nyt viimeiset kaksi vuotta on ollut semmoista, että on oikein yrittänyt kehittämällä kehittää omaa asentoa ja kilpaa ajamista, sanoo muuten ratsastusta koko ikänsä harrastanut Huuskola.

Montelähtöjen ohella Huuskola on ajanut kärrylähtöjäkin. Yhteensä startteja on kertynyt vuodesta 2016 alkaen viitisenkymmentä. Hevoskipinän Huuskola katsoo saaneensa kotoa niin sanotusti sukuvikana, mutta innostus monteen syntyi raviurheilun ja muuten urheilun yhdistämisestä.

– Olen aina ollut tosi urheilullinen, ja montessa pystyy hyvin yhdistämään niin tämmöinen raviurheilu kuin myös se fyysinen puoli, sanoo aiemmin liikuntaneuvojaksi ja personal traineriksi valmistunut ja parhaillaan kotitallillaan koulutussopimuksella hevosenhoitajaksi opiskeleva Huuskola.

Tarja Kuikka

Kuvat: Metsämäen ravirata