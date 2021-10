Joutsan katsastusaseman omistajaksi jättiyritys – toiminta pysyy ja paranee

Joutsan katsastusaseman omistaja on vaihtunut. Kangasniemeläinen yrittäjä Pasi Lahikainen (kuvassa) on myynyt kuudella eri paikkakunnalla toimivan Tähti Katsastus Oy:n monikansalliselle Dekralle. Saksalaislähtöinen Dekra on tarkastus- ja katsastusalan johtava eurooppalainen yritys.

Pasi Lahikaisen mukaan Joutsan katsastusaseman toiminta jatkuu entiseen tapaan omistajanvaihdoksesta huolimatta.

– Koko Tähti Katsastuksen henkilökunta siirtyi kaupan mukana vanhoina työntekijöinä ja kaikki toimipaikat pysyvät, sanoo Lahikainen.

Lahikainen itse on valittu Tähti Katsastus Oy:n toimitusjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi. Yrityksen nimi tullaan muuttamaan Dekra Katsastus Oy:ksi.

Dekralla on aiemmin ollut teollisen tarkastuksen toimintaa Suomessa, mutta ei autokatsastustoimintaa. Tähti Katsastus Oy:n ostaminen onkin Dekralle avaus Suomessa uudelle toimialalle. Yrityksellä on tarkoitus kasvattaa verkostoaan noin 50 katsastusaseman suuruiseksi ostamalla alalla olevia yrityksiä ja perustamalla uusia asemia. Pasi Lahikainen tulee olemaan katsastusyrityksen toimitusjohtajana keskeisessä roolissa verkoston laajentamisessa.

Kansainvälisesti Dekran liikevaihto on yli kolme miljardia euroa vuodessa ja se työllistää noin 44.000 henkilöä. Suomessa Dekra työllistää noin 220 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa.

– Meidän henkilökuntamme kannalta tämä on hieno mahdollisuus päästä eteenpäin ison työnantajan palveluksessa, uskoo Lahikainen.

Tähti Katsastus aloitti toimintansa Kangasniemellä vuonna 2012 ja laajensi Joutsaan vuonna 2014. Nykyiseen Joutsan toimipisteeseen Kangasniementien varteen yritys muutti vuonna 2016. Tähti Katsastus työllistää 12 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Markku Parkkonen

Yläkuva: JS Arkistokuva / Jukka Huikko.