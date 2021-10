Eskon puumerkki Litku Klemetille

Aleksis Kiven Seura on myöntänyt Eskon puumerkki -tunnustuspalkinnon muusikko, laulaja-lauluntekijä Litku Klemetille. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on osoittanut omaavansa Kiven Nummisuutarit-romaanin Eskolle kuuluvia luonteenpiirteitä, aitoa suomalaista sinnikkyyttä ja itsepäisyyttä, ja on näiden ominaisuuksiensa ansiosta piirtänyt puumerkkinsä aikakirjoihin.

– Litku Klemetin traditiotietoinen, uutta luova ja rosoinen musiikki kohottaa elämämme korkeuksiin, vaikka arjen tantereella seisoisimme, perustelee Aleksis Kiven Seuran johtokunta valintaansa.

Seura on myöntänyt Eskon puumerkki -tunnustuspalkintoja vuodesta 1975 lähtien. Palkinnon ovat saaneet muun muassa poliitikko Veikko Vennamo, viihdetaiteilija Pertti ”Spede” Pasanen, keihäänheittäjä Seppo Räty, eläinsuojeluvalvoja Anja Eerikäinen, valtiosihteeri Raimo Sailas, elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki sekä kansantaiteilija Jaakko Teppo. Viime vuonna tunnustus myönnettiin feministi ja tutkija Saara Särmälle.

Eskon puumerkki -mitali luovutetaan Litku Klemetille tänään Nurmijärvellä järjestettävässä Aleksis Kiven päivän tapahtumassa.

Litku Klemetti on yksi Suomen indie-musiikin tähdistä. Kyseessä on luhankalaisen Sanna Klemetin artistihahmo ja samaa nimeä kantaa myös hänen bändinsä. Litku Klemetin kuudes albumi Kukkia muovipussissa ilmestyi tänä vuonna.

Tarja Kuikka

Kuva: Anna Miettinen