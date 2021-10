Kirkkomusiikkiliitto julkaisee Pänkäläisen teoksia

Suomen Kirkkomusiikkiliitto julkaisee kahdeksan joutsalaisen Seppo Pänkäläisen (kuvassa kesk.) sävellystä.

– Kirkkomusiikkiliiton julkaisulautakunta päätti kesän kokouksessaan tehdä kustannussopimuksen kahdeksasta sävellyksestäni. Lähetin tarkastettavaksi juuri nuo kahdeksan sävellystäni ja koin kyllä melkoisen hämmästyksen, kun lautakunta hyväksyi kustannettavaksi kaikki lauluni, kertoo Pänkäläinen.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Hyväksytyistä sävellyksistä neljä on yksinlauluja ja toiset neljä neliääniselle sekakuorolle sovitettuja lauluja. Puolet lauluista on joululauluja. Suurin osa laulujen teksteistä on Anna-Maija Kaskisen käsialaa, mutta yhden laulun sanat Seppo Pänkäläinen on kirjoittanut yhdessä vaimonsa Elina Pänkäläisen kanssa. Pänkäläisen yksinlaulujen pianosovitukset on tehnyt lammilainen pianisti Markku Helko.

– Saatuani ensimmäiset sävellykseni läpi Kirkkomusiikkiliitossa kolmekymmentä vuotta sitten liiton julkaisulautakunta pyysi minua kirjoittamaan lisää, koska he kokivat, että varsinkin kuoroteokseni olivat sopivan tasokkaita ja vaativia ajatellen esimerkiksi Suomen kirkkokuoroja.

Pänkäläisen laajimmat ja myös tunnetuimmat sävellykset ovat 45 minuuttia kestävä Luukaspassio sekä tunnin mittainen oratorio Apostolien matkassa.

– Oratorion kirjoitin ajatellen lausuja Matti Hyyppää, joka toimi usein esityksissämme kertojan osassa. Edelleen minulta syntyy uusia sävellyksiä, joita muun muassa Sekakuoro Sepposet alkaa harjoitella.

Markku Parkkonen