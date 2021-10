Puheenvuoro: Elo hoivajätin kanssa…

Olen ennenkin kirjoittanut lehteen, kuinka olen kokenut Esperi Caren ja Joutsassa olevan Kaaren tuottamien palvelujen riittävyyden ja hoidon laadun. Tässä jatkoa niihin.

Isäni siis asuu Kaaressa ja itse olen ammattiosaston puheenjohtaja, joten näkemystä on siis. Tähdennän, etten nyt kommentoi puheenjohtajana.

Edellisen kerran Esperin nostaessa hintoja noin pari vuotta sitten oli korotus euroissa isäni kohdalla 500 € koskien hoivan hintaa joka maksaa nyt siis 106,15 €/vrk vuokran ollessa 550 €/kk. Lisäksi aterioiden hinta on 15,30 €/vrk. Tästä jokainen voi laskea, paljonko asuminen Kaaressa maksaa isälleni, jonka eläke jää alle 1.300 €. Palvelusetelin arvo on isälläni kolmannessa luokassa. Hoidonlaatu ei ole kuitenkaan muuttunut mihinkään, vaan avin tarkastuksessa kävi ilmi, että muiden asukkaiden perussairaudet olivat hoidossa, mutta isäni diabetesta ei oltu hoidettu.

Eilen koitti jälleen ”ilonpäivä” postin tuodessa kirjeen Esperiltä ja kas kummaa jälleen nousevat hinnat. Hoivan hintaan 12 %, ateriat 1,98 % ja vuokraan 1,32 %. Toki isäni saa hoitotukea ja pienen summan asumistukea ja tämän korotuksen jälkeen isälleni jää alle 300 € josta hän maksaa esimerkiksi lääkekulut noin 200 €/kk, puhelimen ja muut henkilökohtaiset menot.

Otin saman tien kesken oman koulutuspäiväni yhteyttä yksikönpäällikköön ja kyselin asiasta. Vastaus oli, ettei hän päätä hintojen korotuksista, kuten ei teekään. Tämä korotus muutoin koskee kaikkia Esperin yksiköitä kautta Suomen. Näillä hinnoilla pitäisi siis saada luxus-hoitoa. Mutta itse en ole nähnyt asukkaita ulkoilemassa, kaupassa tai muissakaan riennoissa. Parisen kertaa ovat asukkaat käyneet ABC-asemalla syömässä.

Tällä hetkellä yksikössä ei käy edes lääkäriä, mutta josta on avin kanssa pidetty neuvonpitoa viime viikolla. Asukkaita Kaaressa on 12. Viriketoimintaa yksikönpäällikön mukaan on, mutta isäni ei kuulemma halua osallistua. Missä on siis asukaslähtöinen viriketoiminta? Itse käyn mm. tekemässä haavanhoitoa, vien Novaan ja pidän muutoinkin silmällä hoidon laatua ja seuraan yksikön toimintaa.

Seuraavaksi keskustelin kunnan perusturvajohtajan kanssa, jonka vastaus kaikkeen kysymään oli: ”etten voi kommentoida”… Mitä ihmettä? Juttelin myös kotihoidon esimiehen kanssa asiasta. Kyselin, onko tulossa jonkinlaista tiedotustilaisuutta korotusten tiimoilta. Kunnalla on tiedottamisvelvollisuus. Hän ei tiennyt. Kunnasta ei siis ollut apua.

Tämän vuoden heinäkuun alussa astui voimaan asiakasmaksulaki, jonka tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle. Laissa myös korostetaan asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä sekä kunnan velvoitetta tiedottaa esimerkiksi asiakasta maksujen alentamisesta, johon en ihan heti kyllä usko, mutta tuolloin ei tarvitsisi hakea esimerkiksi toimeentulotukea. Laki nimenomaan omaan korostaa asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä suhteessa toimeentuloturvaan.

En malta olla mainitsematta Esperin hinnankorotusten perusteita ja samalla hieman sivuta rooliani ay-aktiivina.

Perusteena oli käytetty hoitajamitoituslakia, joka on kyseenalainen peruste ja jolla varaudutaan kasvaviin henkilöstömenoihin, varsinkin, kun sote-ala kärsii valtavasta henkilöstöpulasta, sekä ensi kevään tes-neuvotteluihin. Joutsassa tätä perustetta myös käyttää Attendo, joka nostaa myös hintojaan kuten tekee Palvelukotiyhdistyskin.

Kuinka kunta aikoo selvitä neuvottelusumasta koskien palvelusetelien arvon lisäystä? Neuvotteleeko kunta? Nostaako kunta euroja talouden ollessa tämä? Sain outoa palautetta sitä eilen kysyessäni. Kaaresta todettiin, että kunnassa ei ole ketään asioista neuvottelemaan joidenkin virkamiesten ollessa poissa tai saavuttamattomissa, kunnan edustajat olivat taasen sitä mieltä, että neuvotteluavaus olisi jo tehty.

Kaatuuko tämäkin korotus asukkaiden maksettavaksi, kuten kaatui edellinenkin tuo 500 € korotus isäni kohdalla kunnan kieltäytyessä korottamasta palvelusetelien arvoa. Palvelusetelien ongelma on nimenomaan kohtuullisuus, yhdenvertaisuus ja voidaanko jättää perimättä.

Mitä tapahtuu uuden Soten astuessa voimaan? Kestääkö Kaari siihen asti tappiota tuottavana yksikkönä vai sulkeeko se ovensa ennen sitä? Isoja kysymyksiä joihin aika antaa vastauksensa.

Kiitän kuitenkin henkilöstöä, joka tekee varmasti parhaansa joustaen tässä vaikeassa tilanteessa, kun pandemia ja käsien puute koettelee.

Tarja Pyyhtiä

omainen

