Mitenkäs-kysymys: Risu- ja haravointijätteen keräykselle myös kesäksi aukiolojakso?

Joutsan risu- ja haravointijätteen toimittamisen menettelytavat ja maksut ovat kokeneet viimeiset muutamat vuoden pientä turbulenssia. Nyt menettely on vakiintunut aikaisempaa järkevämmäksi.

Syksy- ja kevätkaudella risu- ja haravointijätettä voi toimittaa maksutta Joutsassa jätevedenpuhdistamon alueelle ja Leivonmäellä entiselle kaatopaikalle erikseen merkityille paikoille. Muina aikoina toimitus on maksullista. Tänä syksynä veloitukseton ajanjakso kestää lokakuun.

Kansalaisilla on herännyt kysymys, miksei risujätettä voi toimittaa maksutta myös kesällä? Pensasaitoja leikataan myös keskellä kesää, ja siihen eivät kevään ja syksyn aukiolojaksot sovi.

Tiettävästi kesällä tulleita pensasjätteitä säilytetään tontilla odottamassa syksyn ilmaista aukiolojaksoa. Niistä kertyy maksamista 25 e per tuontikerta, joten on ymmärrettävää, ettei halukkuutta sellaiseen juuri ole.

Joutsan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, miten suhtaudut ajatukseen, että myös kesällä olisi veloitukseton palautusjakso?

– On mahdollista, että kesäaikaan järjestettäisiin pidempi aukiolojakso. Kunnalla on Joutsan keräyspaikan osalta sopimus aluetta hoitavan yrityksen kanssa ja mikäli kesäaukiolo yrittäjälle sopii, ja siihen löydetään muutoin sopiva, kuntalaisia palveleva ajankohta, niin miksipä ei. Leivonmäellä keräyspaikka on kunnan hoidossa ja kesäaikainen keräys onnistuisi myös siellä.

Entä voisiko jätepistettä pitää auki koko sulan maan ajan, vaikkapa varhaiskeväästä myöhäiseen syksyyn?

– En usko, että koko sulan maan ajan kestävään aukioloon on mahdollisuutta. Valitettavasti kaikki eivät osaa käyttää jätepisteitä asianmukaisesti ohjeista huolimatta ja on mahdollista, että väärin lajitelluista jätteistä aiheutuisi lisätyötä. Roskaamistapausten selvittämisessä kameravalvontakin vaatii työtä, kun on käytävä läpi tallenteita ja arvioitava millä aikavälillä jätteet on jätetty ja kuka ne olisi voinut jättää.

Onko järjestelmän tarkoitus tuottaa tuloja kunnalle?

– Risu- ja haravointijätteen keräyksen ei ole tarkoitus tuottaa kunnalle rahaa. Leivonmäellä portin avausmaksu peritään kunnalle. Joutsassa maksu menee yrittäjälle, joka huolehtii keräyspaikan siisteydestä. Kunnan on lain mukaan perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Pertti Paunonen toi heti perjantaina risujätteitä Joutsan jätevedenpuhdistamon keräyspisteeseen. Hänellä oli osassa kuormaa heinäkuun alussa leikattua pensasaitaa. Paunonen kannattaa ajatusta keskelle kesää sijoittuvasta veloituksettoman risutoimituksen jaksosta.