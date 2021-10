Joutsan kunta on pyytänyt puunmyyntitarjouksia kuudelta eri yritykseltä. Myytävä puu on Vallasjoki-nimiseltä kiinteistöltä. Pinta-ala on yhteensä 6,7 hehtaaria ja myyntiin olisi tulossa puuta yhteensä 1.758 kuutiota eri lajeja.

Parhaimman tarjouksen teki UPM 110.000 euron summalla. Kunnalla on tänä vuonna tavoitteena saada 300.000 eurolla puunmyyntituloja, ja tällä kaupalla aikeet onnistuvat.

Janne Airaksinen